Berliner Vorstadt

Auto-Stellplätze gib es hier soweit das Auge reicht – und das mitten in der Stadt. Entlang der Türkstraße, der Heilig-Geist-Straße und der Holzmarktstraße zwischen Hauptfeuerwache und den Resten des Berliner Tors finden hunderte Fahrer ihr Parkplatz-Glück, wenn sie dort wohnen, bei der E.DIS AG arbeiten oder aber beim Netto-Discounter einkaufen wollen. Kaum eine Parzelle in diesem zentralen Innenstadtbereich ist bebaut, obwohl dort seit 2006 ein rechtskräftiger Bebauungsplan Büro- und Wohnhäuser vorsieht.

Lesen Sie auch Archäologie in Potsdam: Kellerfunde aus Kriegszeiten in der Holzmarktstraße

340 Stellplätze allein für die Potsdamer E.DIS-Filiale

Durch Willo Göpel – bekannt für sein Engagement beim Stadtkanal und Stadtschloss – war das Thema am Dienstagabend auf die Tagesordnung des Bauausschusses gerückt, dessen Mitglied Göpel seit kurzem als sachkundiger Einwohner der CDU ist. Er klagt: „Es kann nicht sein, dass allein auf den Flächen der Edis rund 340 Stellplätze stehen. Dazu kommen die Parkplätze der Bundespolizei und des Supermarkts. Dabei wäre hier Wohnungsbau möglich. Es gibt Kitas, Schulen und zwei Tramlinien in der Nähe.“

E.DIS-Parkplatz Nr. 1 am Stadtkanal. Quelle: Peter Degener

Potsdams Stadtentwicklungs-Chef Erik Wolfram gestand ein: „Es ist eine fantastische Lage im Dornröschenschlaf, die durch parkende Autos geprägt ist.“ Doch die Stadtverwaltung könne die Eigentümer nicht zwingen – und diese müssten sich auch einigen. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer nach Jahren des Stillstands: Einer der Grundstückseigentümer gehe laut Wolfram jetzt voran und wolle die anderen von einem gemeinsamen Projekt überzeugen. Es handle sich vorrangig um Büronutzung, sowie einen neuen Nahversorger in Kombination mit einem Parkhaus.

Bergmann-Klinikum ist auch an Nutzung der Flächen interessiert

Auch das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) sei als Partner im Gespräch, um sich hier zu erweitern – vorbehaltlich der langfristigen Standortentscheidung für das EvB, das gerade mitten in einem Prozess der Neuausrichtung steckt. Den Bedarf für eine ursprünglich dort vorgesehene Grundschule gebe es laut Verwaltung nicht mehr an dieser Stelle, sodass noch mehr Raum für Wohnen und Gewerbe frei würde.

Der zweite E.DIS-Parkplatz direkt an der Berliner Straße. Quelle: Peter Degener

Laut Wolfram handle es sich bislang nur um eine Idee, noch kein städtebauliches Konzept. Er sei zuversichtlich hier 2022 „ein Stück weiter zu kommen. „Die Einigung der unterschiedlichen Grundstückeigentümer ist noch nicht so weit.“ Als Stadt müsse man die Interessen der Eigentümer befriedigen, „denn sonst passiert nichts“, so Wolfram. Die Überarbeitung des entsprechenden Bebauungsplans Nr. 27 „Türkstraße“ würde bei einer Einigung in die höchste Priorität verschoben werden.

Fünf Eigentümer müssen sich einigen

Doch wem gehören die Flächen eigentlich? Insgesamt fünf Eigentümer müssen sich einig werden, wobei der Großteil des Areals in den Händen von zwei Unternehmen liegt. Einerseits handelt es sich um die E.DIS AG, die zwischen Türkstraße und Am Kanal in einem rekonstruierten Offizierskasino und einem großen Neubau mit ihrer Potsdamer Geschäftsstelle residiert. Ringsum gehören der E.DIS zwei große Parzellen, die fast nur als Firmenparkplätze dienen.

Der zweite Großeigentümer vor Ort ist die TREI Real Estate GmbH. Diese Firma ist die Immobiliengesellschaft der Tengelmann-Unternehmensgruppe, eines der größten Familienunternehmen Deutschlands – bekannt und reich geworden mit den Discountern Kaiser’s und Netto, aber auch KiK und den OBI-Baumärkten. Der TREI gehören zwei große Grundstücke, darunter das Netto-Areal. Dem Vernehmen nach sind sie es, die das Vorhaben zur Entwicklung der Brachen mit der Stadt vorantreiben.

Rund um den Netto-Discounter gibt es einen weiteren großen Kundenparkplatz. Quelle: Peter Degener

E.DIS will Parkplätze für Mitarbeiter sichern

Als Blockierer gilt unter der Hand die E.DIS, die ihre Stellflächen direkt am Geschäftssitz ungern aufgeben wolle. Im Ausschuss erklärte Wolfram: „Die Stellplätze müssen untergebracht werden, sonst geben die anderen ihre Flächen nicht her.“ Auf Anfrage erklärt E.DIS-Sprecher Horst Jordan, dass man „an einer positiven Entwicklung des genannten Areals ebenfalls sehr interessiert sei“, da es sich neben dem eigenen Bürokomplex befinde.

„Natürlich gibt es auch Interessen unseres Unternehmens, die bei einer finalen Lösung umfassend Berücksichtigung finden müssen, u. a. Parkmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einer einvernehmlichen Lösung, die die Interessen sowohl der Stadt als auch unseres Unternehmens berücksichtigt, stehen wir aufgeschlossen gegenüber“, so Jordan.

Ein erster Neubau steht in den Startlöchern – doch die Baupreise verhindern den Baustart

Daneben gibt es drei weitere Eigentümer: Der städtischen Energie und Wasser Potsdam (EWP) gehört ein jüngst von Altbauten beräumtes Grundstück am Beginn das Stadtkanals. Hier herrscht Baurecht für einen Wohnblock, wobei die EWP kürzlich erklärte, dort dezentrale Lösungen für die Energieversorgung unterbringen zu wollen. Ein kleines Grundstück an der Ecke von Holzmarktstraße und Berliner Straße am Netto gehört einem weiteren Eigentümer.

Diese Brache war bis vor einem Jahr ein Parkplatz und ist nun beräumt, damit hier ein Wohnhaus entstehen kann. Quelle: Peter Degener

Der fünfte Player ist die PSD Bank Berlin-Brandenburg. Sie hat bereits vor einem Jahr begonnen, die Möglichkeiten des Bebauungsplans auszuschöpfen und plant auf einer kleinen Parzelle nahe der Hauptfeuerwache ein Wohnhaus. Kampfmittelsuche und archäologische Untersuchungen fanden vergangenen Sommer statt. Ein Baustart sei wegen der Kostenentwicklung im Bausektor aktuell aber noch nicht absehbar, erklärte ein Sprecher am Mittwoch auf MAZ-Anfrage. Immerhin: der erste der vielen Parkplätze gehört dadurch bereits der Geschichte an.

Von Peter Degener