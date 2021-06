Potsdam

Vor allem an der Bevölkerungszahl lässt sich die Sanierung und Verdichtung durch Neubauten ablesen. 2005 wohnten 10.500 Menschen in der historischen Innenstadt. 2018 waren es schon 13.400. Im Innenstadtbereich südlich der Havel, wo vor allem an der Speicherstadt und im Zentrum Ost Neubauten hinzukamen, stieg die Zahl der Bewohner im gleichen Zeitraum von 6500 auf 8500 Einwohner.

Besonders deutlich ist das in der 2. Barocken Stadterweiterung und im Holländischen Viertel. Die historischen Karrees zwischen den Stadttoren wurden seit 1990 umfassend saniert. Im Holländischen Viertel verdoppelte sich die Einwohnerzahl nahezu auf etwa 800 Menschen, wie aus dem Sanierungsbericht hervorgeht. In der 2. Barocken Stadterweiterung stieg die Zahl der verfügbaren Wohnungen von gut 1200 Wohnungen im Jahr 1992 auf fast 1800 im Jahr 2017. Darin wohnten dann anstelle von 2100 mehr als 3200 Menschen.

Wohndauer variiert in den Potsdamer Innenstadt-Vierteln stark

Auch in der südlichen Innenstadt auf der anderen Havelseite hat sich viel verändert. Ein Beleg: die durchschnittliche Wohndauer. 2010 lebte ein Bewohner dort im Schnitt schon 9,8 Jahre. Der Wert sank bis 2018 auf 8,9 Jahre ab.

Das scheint auf den ersten Blick nicht viel. Doch die Stadt führt in der Statistik 2019 die südliche Innenstadt in zwei getrennten Stadtteilen: Zentrum Ost mit dem Nuthepark sowie Brauhausberg samt Hauptbahnhof. Und hier zeigt sich deutlich: Am Brauhausberg mit den zahlreichen Neubauten in der Speicherstadt leben die Menschen im Durchschnitt erst seit 5,7 Jahren. So niedrige Werte gibt es sonst nur in Golm, wo die Wissenschaft für stetigen Wechsel sorgt, sowie in den stark wachsenden Stadtteilen Fahrland und Bornstedt. In Zentrum Ost dagegen ist die Wohndauer auf 10,6 Jahre angewachsen.

Anteil der Senioren in Potsdams historischer Innenstadt

Eher wenig verändert hat sich der Anteil von Senioren in der historischen Innenstadt. Die Rentnerquote sank zwischen 2005 und 2019 leicht von 22,1 auf 20,7 Prozent. Im südlichen Innenstadtbereich stieg die Zahl der Rentner leicht an von 23,4 auf 24,1 Prozent. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen ist in diesem Zeitraum zumindest in der historischen Innenstadt von 12,2 auf rund 15 Prozent gestiegen. Im Süden sank die Kinderquote dagegen leicht von 13,1 auf 12,8 Prozent.

Eine drastische Entwicklung hat die durchschnittliche Wohnfläche in der Innenstadt gemacht. Stadtweit ist der Wohnraum, den jeder Mensch im Schnitt hat, innerhalb von zehn Jahren um 1,2 Quadratmeter auf 35,6 Quadratmeter gesunken. Das hat verschiedene Ursachen, etwa weil durch die Wohnungsnot wachsende Familien in gleichbleibend kleinen Wohnungen leben oder Wohngemeinschaften gebildet werden, um die Miete zu stemmen. Der sinkende Wert in ganz Potsdam widerspricht dem Trend, denn deutschlandweit hat jeder Mensch eigentlich stetig mehr Wohnfläche zur Verfügung. Von 2009 bis 2019 stieg der Wert laut Statistikamt des Bundes von 42,5 auf 47 Quadratmeter.

Immer mehr Menschen wohnen in Potsdams Zentrum

Nun die Innenstadt: Hier wird neuer Wohnraum vor allem beim Ausbau von Dachgeschossen und bei der Lücken- und Hofbebauung geschaffen. Dabei werden häufig kleine, dafür aber zahlreichere Apartments von den Bauherren bevorzugt. Zugleich wohnen immer mehr Menschen im Zentrum. So kommt es, dass die Wohnfläche in der historischen Innenstadt von 48,7 Quadratmeter im Jahr 1999 auf 43,4 im Jahr 2005 und zuletzt auf 37,7 im Jahr 2018 gesunken ist. In der südlichen Innenstadt sank die durchschnittliche Wohnfläche seit 1999 von 36,2 auf 32,6. Diese Veränderung spiegelt Sanierung und Wohnungsnot gleichermaßen.

Hinweis: Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Peter Degener