Diese Läden in Potsdams City stehen leer

Innenstadt

Was steht leer, wer kommt her? In den Immobilienportalen im Netz sind eine Reihe von Gewerbeimmobilien in der Potsdamer City zu finden –manche davon stehen schon länger leer, andere sind zur Zeit noch vermietet. Ein Überblick:

Im befahrenen, kurzen Teilstück der Brandenburger stehen 138 Quadratmeter Nutzfläche – davon 126 für den Verkauf – zum Preis von 4830 Euro Kaltmiete leer. Einen schicken Innenhof gibt’s dazu. Hier befand sich bis vor kurzem die Udo Walz-BoutiqueLiebesstück, der Makler beschreibt es als „Ladengeschäft mit Schaufenster in 1-A Lage!“.

In der Fußgängerzone, also dem langen Teil der Brandenburger Straße, steht eine Gewerbeeinheit mit rund 100 Quadratmetern zum Verkauf. Es handelt sich hier um das beliebte vietnamesische Restaurant Herr Dang, aber keine Angst, der Mietvertrag läuft weiter. Dem Kaufpreis von 1,45 Millionen Euro stehen übrigens Mieteinnahmen von rund 6000 Euro im Monat gegenüber.

Zahlreiche freie Flächen bietet das Luisenforumin einem neu gestalteten Hinterhof des Broadways. „Das aufwendig sanierte Objekt beherbergt mehrere Wohnungen, Büros und viele kleine Läden und Galerien“, schreibt der Anbieter. Einen Mietpreis nennt er nicht.

„Keine Gastro“ wünscht sich der Vermieter einer Fläche im Eckhaus zur Hermann-Elflein-Straße für sein 165-Quadratmeter-Angebot. Bisher verkauft dort eine BäckereifilialeBrötchen und Kuchen, doch offenbar soll damit bald Schluss sein. „Das Ladengeschäft bietet sich als idealer Standort für eine werbewirksame Warenpräsentation an“, heißt es in der Anzeige. Der Mietpreis ist ebenso wie der Mietbeginn des Objekts Verhandlungssache.

Violas Gewürzladen bot auf 45 Quadratmetern Feinstes aus aller Welt, jetzt steht die Fläche leer – und zur Vermietung bereit. Auch hier ist der Preis nur für potenzielle Mieter auf Anfrage zu erfahren. Das Geschäft liegt am etwas günstigeren westlichen Ende der Brandenburger Straße vor dem Luisenplatz.

Bereits neu vermietet ist offenbar das frühere Ecco-Schuhgeschäft. Nach zwei je sechs Wochen andauernden Zwischennutzungen von Outlet-Stores soll dort nach MAZ-Informationen nun ein weiterer Juwelier einziehen. Bislang lag die Kaltmiete für die Bestlage am Anfang des Boulevards bei 60 Euro pro Quadratmeter. Zur Neuvergabe soll sich der Mietpreis aber deutlich erhöht haben.

Von Saskia Kirf