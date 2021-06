Innenstadt

Klaus Eichler (82) war vor dem Mauerfall Stadtbaudirektor in Potsdam, stellte später als Abteilungsleiter im Bauministerium entscheidende Weichen für die Rekonstruktion und den Wiederaufbau der historischen Innenstadt.

Herr Eichler, Sie wirkten in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre maßgeblich an der Gestaltung der Potsdamer Innenstadt mit. Wie kam es zu diesem dramatischen Verfall der historischen Bausubstanz?

Es ging darum, schnell Wohnungen zu bauen, die soziale Frage zu lösen, wie es damals hieß. Dabei gab es ein erhebliches materielles Ungleichgewicht: Wir haben im industriellen Wohnungsbau in Massen gebaut. Für Potsdam standen jedes Jahr um die 2000 Wohnungen als Vorgabe. Das hat einen großen Teil der Kapazitäten gebunden. Für die historische Bausubstanz fehlten letztlich die Mittel.

Holländisches Viertel: „Das müssen wir erhalten“

Der damalige SED-Kreischef Heinz Vietze gab Monate vor dem Mauerfall im April 1989 als Ziel aus, das Holländische Viertel bis zur 1000-Jahrfeier 1993 komplett zu sanieren. War das realistisch?

Nein. Das war nie realistisch. Genauso falsch ist aber heute die Behauptung von manchen, das Holländische Viertel sollte abgerissen werden. Solange ich beteiligt war, ging es nie darum. Wir hatten eher die stillschweigende Übereinkunft: Lass es stehen. Irgendwann kriegen wir vielleicht das Geld zusammen oder die Machtverhältnisse ändern sich. Das müssen wir erhalten. Zur Wende hatten wir acht Häuser im Holländischen Viertel saniert. Acht von 134. Das war viel zu wenig, das wussten alle.

Die Sanierungsarbeiten haben begonnen – eine Aufnahme aus dem Holländischen Viertel vom 2. November 1990. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Bürgerrechtler stoppten im Herbst 1989 einen drohenden Flächenabriss in der Zweiten Barocken Stadterweiterung. Marode Altbauten sollten durch Plattenbau ersetzt werden. Diese Idee war doch aus der Not geboren?

Das war nur der Not geschuldet. Um überhaupt nicht nur Ruinen in der Innenstadt zu haben, sondern auch zu bauen. Und wenn nicht anders, dann wenigstens mit industriellen Methoden. Ziel war es, wenigstens die Straßenstruktur zu erhalten. In den 1950er Jahren sind erste barocke Straßenzüge wie die Wilhelm-Staab-Straße noch originalgetreu rekonstruiert worden. Aber das ließ sich nicht durchhalten.

Nach der Wende kam in Potsdam das damals größte Neubauvorhaben Ostdeutschlands

Wie war die Situation nach dem Mauerfall?

Potsdam ist eine von ganz wenigen Städten, wo in den 1990er Jahren beim Stadtumbau Ost keine Wohnsubstanz abgerissen wurde. Das hing damit zusammen, dass in anderen Städten vor der Wende eine schnellere Entwicklung erreicht wurde, der nun eine Abwanderung in Größenordnungen folgte, Beispiel Halle und Leipzig. In Potsdam war es ganz anders: kein Abriss. Dafür begannen schon kurz nach der Wende die Planungen für das damals größte Neubauvorhaben in Ostdeutschland, das Kirchsteigfeld.

Klaus Eichler, Ex-Stadtbaudirektor in Potsdam, später Abteilungsleiter im Bauministerium Quelle: Volker Oelschläger

Und die marode Innenstadt?

Der damalige Baustadtrat Detlef Kaminski wusste, was er machen muss, um die entscheidenden Vorbereitungsmaßnahmen einzuleiten, die nach bundesdeutschem Recht notwendig sind. Mit der Ausweisung von Sanierungsgebieten hat er die Grundlagen gesetzt für die später gute Entwicklung. Potsdam ist ihm zu großem Dank verpflichtet.

Vorgeschichte der Buga begann in frühen 90ern

Potsdams Image war in den 1990er Jahren als „Jammerhauptstadt des Ostens“, wie „Der Spiegel“ polemisierte, denkbar schlecht. Stimmt das Bild aus heutiger Sicht?

In der Rückschau muss man fairerweise sagen, dass in dieser bleiern scheinenden schwierigen Zeit viele Dinge angebahnt wurden, die Potsdam später geradezu sprunghaft voran brachten. Stichwort Bundesgartenschau 2001, deren Vorgeschichte schon in den frühen 1990er Jahren beginnt. Auch der Hauptstadtvertrag gehört dazu.

Wie ist es dazu gekommen?

Der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe war immer der Ansicht: Wir müssen Potsdam zur schönsten Landeshauptstadt in Deutschland machen. Von Anfang an. Wir haben den Landeshauptstadtvertrag erfunden, über den jährlich zehn Millionen DM an die Stadt bezahlt worden sind. Grundidee war es, der Stadt die Eigenmittel zu stärken, um Fördergelder aktivieren zu können. Das Modell gab es in keinem anderen ostdeutschen Bundesland und auch im Westen nur sehr selten. Viele Investitionen vom Nikolaisaal bis zur Schiffbauergasse sind damit ermöglicht oder erleichtert worden. Der Hauptstadtvertrag lief bis 2008.

Buga in Potsdam als Initialzündung

Warum hat die Bundesgartenschau so eingeschlagen?

Es war die Initialzündung, der Kipp-Punkt, verbunden mit Matthias Platzeck als neuem Oberbürgermeister und späterem Ministerpräsidenten. Die Buga war ein großer Erfolg, weil das System ein neues war: Stadtteile entwickeln, Konversionsflächen beseitigen. Wir hatten insgesamt fünf Entwicklungsbereiche im Bornstedter Feld und in der Innenstadt. Potsdam zieht wieder Menschen an, das Interesse des Tourismus in Deutschland, Europa und in den USA nimmt zu. Schließlich die demographische Entwicklung: Die Menschen ziehen nicht mehr weg, sondern sie kommen verstärkt zurück nach Potsdam. Nach der Buga ging es nicht steil, aber schrittweise voran.

Zur Person Klaus Eichler war ab 1971 Direktor der Stadt Potsdam für die Vorbereitung und Umsetzung des Generalbebauungsplans. In dieser Funktion unterstand er direkt der Oberbürgermeisterin. Erstes Neubauviertel in seiner Ägide war das Zentrum Ost. 1984 wurde er stellvertretender Betriebsdirektor des auch für die Sanierung der historischen Innenstadt zuständigen VEB Stadtbau Potsdam, im Frühjahr 1989 rückte er zum Stadtbaudirektor auf. 1992 wurde Klaus Eichler Abteilungsleiter für Stadtentwicklung im Bauministerium und Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Entwicklung der Landeshauptstadt. Klaus Eichler gilt als Initiator des mit Millionenförderung verbundenen Landeshauptstadtvertrages und in seiner Funktion als Leiter einer eigens gegründeten Interministeriellen Arbeitsgruppe als einer der Väter der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam. 2004 ging Klaus Eichler in den Ruhestand. 2005 dankte ihm Potsdam mit der Eintragung ins Goldene Buch der Landeshauptstadt.

Mittlerweile wird für die Stadt das Wachstum selbst zum Problem, Stichwort Krampnitz. Kritiker warnen vor Gentrifizierung, vor Verdrängung und einem Bevölkerungsaustausch vor allem in der Innenstadt. Ist die Situation wirklich so fatal?

Es ist eine Frage der Marktwirtschaft. Bei einer so begehrten Stadt sehen die Investoren kaum Grenzen nach oben. Die knallen an jeden günstigen Standort teure Wohnungen und sagen dann natürlich: Ich nehme doch keine Förderung. Potsdams Versicherung für bezahlbares Wohnen sind die kommunale Wohnungsgesellschaft und die Genossenschaften. Und da sind wir wieder bei dem Punkt: Nichts abgerissen. Mit den Bauten aus der Vorwendezeit hast du deinen gesicherten Bestand. Das andere kannst du nur bedingt beeinflussen.

Kritik an Potsdams Stadtspitze: Verbindlichkeit und Entschlossenheit fehlen

Wie bewerten Sie die aktuelle Stadtspitze?

Mir fehlt bei der aktuellen Stadtführung eine gewisse Verbindlichkeit und Entschlossenheit. Krampnitz möchte ich an dieser Stelle gar nicht kommentieren. Stattdessen ein Beispiel aus der Innenstadt: Oberbürgermeister Mike Schubert hat in seiner Antrittsrede erklärt, der Stadtkanal sei für ihn Chefsache. Und was macht er dann? Da muss mehr kommen. Es kann keiner sagen, du machst den Stadtkanal sofort komplett auf. Aber du kannst einzelne Abschnitte öffnen. Du kannst den Menschen zeigen: Ich schaffe nicht alles, aber die Entwicklung geht weiter.

