Innenstadt

Die Mittelstandsunion in der CDU (MIT) distanziert sich ausdrücklich von einem Antrag der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, mit dem diese einen „Erlebnisraum Innenstadt“ forderte. Der sieht unter anderem den Erwerb oder die Zwischenmietung leer stehender Ladenflächen in der Innenstadt vor.

Der kommissarische Vorsitzende der MIT, Ferdinand Fiedler, nennt diesen Ansatz „staatssozialistisch“, man könne ihn nur ablehnen. Der Antrag sei nicht nur „wirtschafts- und steuerpolitisch eine Irrlichterei“, er stehe auch „gegen die Grundwerte der CDU“. Im Gegenzug dazu unterstütze die MIT den Weg der Wirtschaftsförderung der Stadt, der unter Einbeziehung der Potsdamer Händlervertretungen die Innenstadt wieder flott machen will.

Von MAZonline