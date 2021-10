Neu Fahrland

Die Insel Neu Fahrland bekommt ein neues Wohnquartier. Nach mehrjähriger Verzögerung und Debatten zwischen dem Eigentümer, den Stadtverordneten und der Bauverwaltung liegt nun ein neues Bebauungskonzept vor. Es ist das Ergebnis eines Werkstattverfahrens im vergangenen Sommer und soll die neue Grundlage für den seit 2019 auf Eis gelegten Bebauungsplan Nr. 143 „Westliche Insel Neu Fahrland“ werden.

Stadtverordnete sollen Leitentscheidung für neue Pläne treffen

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) wird dazu am kommenden Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung eine „Leitentscheidung“ einfordern.

Die Leipziger Firma „Quarterback“, eine Tochter des Konzerns Deutsche Wohnen, will insgesamt 16 Gebäude auf der Fläche errichten, die meisten davon mit drei oder vier Geschossen. An der westlichen Inselspitze ist ein Fünfgeschosser vorgesehen, der beinahe so hoch wird, wie die Oberkante des Turms des markanten Fährguts Persius, das sich nördlich direkt an das Baufeld anschließt. Es soll eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe mit einem Nahversorger und anderen Dienstleistungen geben.

Das städtebauliche Konzept für die westliche Insel Neu Fahrland. An der Westspitze (unten) entsteht ein fünf Stockwerke hohes gebäude. Am nördlichen Uferstreifen (links) ist eine Badestelle geplant. Der ganz nördliche Bereich rund um das Fährgut Persius (oben links) ist bereits bebaut. Quelle: LHP / Diana Waberski

Kein Uferweg, dafür aber eine öffentliche Badestelle

Von einem durchgehenden öffentlichen Uferweg, der im Aufstellungsbeschluss von 2015 noch als Ziel formuliert war, rückt die Verwaltung nun ab. Dieser sei aufgrund der Uferbiotope, die unter Naturschutz stehen, nicht umsetzbar. Punktuell aber soll der öffentliche Zugang zum Ufer möglich werden. Zwischen den geschützten Uferbereichen soll sogar eine öffentliche Badestelle entstehen. Neben dem heute schon fertiggestellten Ensemble des Fährguts mit den Uferappartements und der Badestelle wird inmitten der großen Bestandsbäume eine große öffentliche Grünfläche geschaffen. Sie soll zum „Zentrum des Quartiers“ werden.

An der Tschudistraße – so heißt der Abschnitt der Bundesstraße 2 auf der Insel – werden durch den neuen städtebaulichen Entwurf wichtige Flächen für die Verlängerung der Straßenbahn nach Kramp-nitz gesichert. Dazu wird entgegen der früheren Pläne die Lage der drei neuen Gebäude an der Straße nach Westen verschoben. Zugleich sollen neue Bäume entlang der Bundesstraße gepflanzt werden.

Die Bundesstraße B2 auf der Insel – auf der linken Seite entsteht das neue Quartier. Quelle: Julius Frick

Das Stadtparlament hatte die bisherigen Pläne wegen einer sehr dichten Bebauung bislang nicht mehr mitgetragen. Ob das neue Konzept eine Mehrheit findet, ist zumindest offen: „Es ist hervorzuheben, dass diese Planungsziele auf der Planungswerkstatt nicht im Konsens vereinbart wurden. Es gab eine Minderheitenmeinung, die eine deutlich niedrigere und lockerere Bebauung zum Schutz des ländlichen Charakters favorisierte“, heißt es in der Vorlage der Leitentscheidung.

Ortsvorsteherin Klockow will ländliche Prägung erhalten

So ist der Stadtverordnete Pete Heuer (SPD), der auch Mitglied des Bauausschusses ist, „skeptisch“ gegenüber dem neuen Konzept. „Ich denke, dass die Bebauung nach wie vor zu dicht ist und sich hinsichtlich der Freiraumgestaltung nicht an einer Insel in Wasserlage orientiert.“

Das Leitbild für die Gebäudehöhen hätte seiner Meinung nach der bereits fertiggestellte Abschnitt rund um das Fährgut mit nur zwei Geschossen sein sollen. Die Grünen-Chefin Saskia Hüneke hält den Kompromiss dagegen für akzeptabel. „Die Uferbereiche werden nun besser geschützt und es gibt gute Vorschläge zum Umgang mit der B 2. Ich halte die Entwicklung dort für möglich“, sagte sie der MAZ.

Scharfe Kritik äußert Carmen Klockow (Bürgerbündnis), die Ortsvorsteherin von Neu Fahrland. „Ich finde diesen ganzen Entwurf schrecklich, weil er viel zu dicht ist.“ Sie fordert, dass das „landschaftliche Potenzial“ der Insel als letzter „Zipfel der Lennéschen Planung“ erhalten bleibt.

Sie kritisiert, dass entgegen des Wettbewerbssiegers von 2015 die Bebauungsdichte um etwa ein Drittel erhöht worden sei. „Es drängt sich die Frage auf, was den Baudezernenten dazu bewegt, sich über Beschlüsse hinwegzusetzen, um dem Investor ein Maximum an Gewinn zu ermöglichen“, so Klockow.

Die Empörung der Anwohner sei so groß, dass diese erwägen würden „ein Strafverfahren gegen Herrn Rubelt einzuleiten.“ Laut Klockow gehe es um „Untreue“, weil die Planungswerkstatt im Sommer gegen Beschlüsse der Stadtverordneten verstoßen hätte und Steuergeld in sechsstelliger Höhe verschwendet worden wäre.

Rathaus weist Vorwürfe gegen Bernd Rubelt zurück

Das Potsdamer Rathaus weist die Vorwürfe zurück. Die Werkstatt, die laut Pressestelle weniger als 10 000 Euro gekostet hat, sei im Einvernehmen mit dem Bauausschuss durchgeführt worden. Das neue Konzept werde nun den Stadtverordneten vorgelegt. Auch einer erhöhten Bebauungsdichte widerspricht man im Rathaus: „Der vorgenommene Vergleich kann nicht nachvollzogen werden, da er unterschiedliche Flächenangaben sowie unterschiedliche Planungsstände vergleicht.“ Im Gegensatz zum Vorentwurf des Bebauungsplanes sei die Geschossfläche sogar um etwa zwölf Prozent reduziert worden.

Von Peter Degener