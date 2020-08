Innenstadt

Das Kunsthaus Sans titre in der Französischen Straße ist vom 20. bis 25. September der zentrale Austragungsort des 20. Intersonanzen-Festivals für Neue Musik. Eröffnet wird es am Donnerstag von der in Berlin lebenden bulgarischen Violinistin Biliana Voutchkova, die im vergangenen Jahr trotz Armverletzung vors Publikum trat, und dem Berliner Modern Art Ensemble.

Thomas Gerwin, Künstlerische Leitung des Festivals und Komponist. Quelle: Mariya Boyanova

Die Intersonanzen 2020 bespielen und untersuchen in ihrem 20. Jahr vielfältige Wege und Aspekte der Neuen Musik. Ziel des Festivals ist es, die Musikschaffenden mit dem Publikum, mit Experten – und besonders auch miteinander ins Gespräch zu bringen und so den Diskurs und das Verständnis aktueller Entwicklungen zu fördern.

Multiple Wege des Klangs

Multiplen Wegen des Klangs auf vielerlei Weise folgend, entsteht im Kunsthaus und in der Innenstadt aus Konzerten, einer Begleit-Ausstellung, experimentellem Musiktheater, Workshop, Symposium und Soundwalk sowie zahlreichen Künstler-Gesprächen ein anregender Programm-Parcours durch wichtige künstlerische Ansätze aktueller klingender Kunst.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) moderiert ein Symposium. Quelle: Stache/dpa

Beispielhaft für den fließenden Übergang von Neuer Musik zu modernen Alltagswelten steht Christina Kubisch mit ihren „Electrical Walks“, bei denen diverse elektrische Ströme im Stadtraum von Lichtsystemen bis zu Bankautomaten über hochempfindliche Kopfhörer als Geräusch wahrnehmbar werden.

Symposium und Brücke-Konzerte

Am Samstag ab 17 Uhr gibt es ein Symposium „20 Jahre Intersonanzen“, das von Ulrike Liedtke moderiert wird, der früheren Gründungsdirektorin der Rheinsberger Musikakademie und heutigen Landtagspräsidentin. Musizieren werden im Anschluss das Fukio Ensemble Köln und das Ensemble devotioModerna Bukarest – Rumänien und Polen sind die Partnerländer der 20. Intersonanzen.

Fortgesetzt wird das Projekt sogenannter Brücke-Konzerte. Das Fukio-Konzert erklingt später auch in Eberswalde und Köln, das Konzert des Hashtag Ensembles später auch in Warschau, das von devotioModerna in Bukarest.

Die Klangkünstlerin Christina Kubisch bietet „Electrical Walks“ an (hier mit Peter Kutin und Florian Kindlinger, mit denen sie den Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel erhielt). Quelle: SWR / Ralf Brunner

Die Partiturseiten der in den Konzerten der Intersonanzen 2020 gespielten Werke werden gemeinsam mit weiteren Arbeiten in einer Klangkunst-Ausstellung im Obergeschoss des Sans titre gezeigt. An jedem Abend gibt es mit einem 45-minütigen Diskurs-Treffen für das interessierte Publikum die Möglichkeit zum Austausch mit den beteiligten Künstlern.

Das ist das Intersonanzen-Programm 20. August 18-19 Uhr: Präludium „Electrical Experiences“ (Werke von Julia Deppert-Lang, Sabine Vogel, Hermann Keller), Ausstellungsführungen, Aktionen 19-19.45 Uhr: Eröffnung mit Biliana Voutchkova (Violine) 20-21.30 Uhr: Konzert „modern art ensemble“ (Werke von Thomas Gerwin, Johannes Hildebrandt, Andreas Staffel, Alex Nowitz, Volker Freidel, Stefan Lienenkämper, Walter Zimmermann) 21.30-22.:15 Uhr: Diskurs 21. August 19-20 Uhr: Konzert „BVNM ad hoc Ensemble“, freie Musik und instant compositions 20.15-21.30 Uhr: Konzert „Hashtag Ensemble“ aus Warschau (Werke von Gisbert Näther, Dariusz Przybylski, Thomas Gerwin, Jaroslaw Siwinski, Lothar Voigtländer, Alexandra Kaca, Jacek Domagala, Wojciech Błażejczyk) 21.30-22.15 Uhr: Diskurs 22. August 11-13 Uhr: „Electrical Walks“ mit Führung von Christina Kubisch 11-13 Uhr: Workshop „Komponiere jetzt!“ mit Benjamin Lang, Anmeldung: info@neue-musik-brandenburg.de 13.15-14 Uhr: Diskurs 14-15.30 Uhr: Konzert „Ensemble nusmido“ (Werke von John Cage, George Apergis, Ars subtilior, Susanne Stelzenbach, Guillaume de Machaut, Johannes Ockeghem, Gerhard Rühm, Jan Cyž) 15.30-16 Uhr: „Weiss-Raum“ Offhandopera von Reinhard Gagel und Ensemble 16-16.30 Uhr: Ausstellungsführung „Wege_“ 16.30-18.30 Uhr: Symposium 20 Jahre intersonanzen (Leitung Ulrike Liedtke) 19-20.15 Uhr: Konzert „Fukio Ensemble“ aus Köln (Werke von Helmut Zapf, Gordon Kampe, Giordano Bruno do Nascimento, Peter Köszeghy, Dimitri Schostakowitsch, Fabian Lévy, Henry Mex, Ralf Hoyer, Robin Hoffmann) 20.30-21.45 Uhr: Konzert „Ensemble devotioModerna” aus Bukarest (Werke von Carmen Maria Carneci, Dan Dediu, Calin Ioachimescu, Gabriel Iranyi, Albert Breier, Julia Deppert-Lang, Susanne Stelzenbach) 21.45-22.30 Uhr: Diskurs 23. August 10-11.30 Uhr: Soundwalk mit Soundguide Michael Schenk 11.30-13 Uhr: „Electrical Walks“ mit Christina Kubisch 13-14 Uhr: Hörstunde/Konzert „I am sitting in a room“ Ars-Acustica-Klassiker von Alvin Lucier 14.15-16.30 Uhr: Konzert „Komponisten-Performer“ (Werke von Christian Kozik, Sergei Slonimsky, Irina Emeliantseva, Katia Guedes, Henry Mex, Lothar Voigtländer, Frank Petzold, Alex Nowitz Hubert Kross, Dietrich Petzold, Andreas Staffel, Taymur Streng) 16.30-17.15 Uhr: Diskurs 24. August 18-19.15 Uhr: Konzert „Junges Ensemble Neue Musik“ Kooperation Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg 19.30-21.30 Uhr: Konzert „Ensemble Junge Musik“ (Werke von Martin Daske, Taymur Streng, Fabian Blum, Frank Petzold, Ulrich Pogoda, Xuan Yao, Helmut Zapf, Samuel Tramin, Georg Katzer) 21.30-22.15 Uhr: Diskurs

Von Volker Oelschläger