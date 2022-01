Potsdam

Viele Menschen ziehen Bilanz am Ende eines Jahres: War es gut oder schlecht? Oder beides? Was hat mir Kraft gegeben? Was hat mich erschüttert? Wie war das zweite Corona-Jahr für mich? Sehe ich die Menschen anders, die Welt, das Leben? Ganz verschiedene Menschen haben der MAZ erzählt, was 2021 ihnen gebracht hat, ihnen ganz persönlich. Hier erzählt die angehende Schauspielerin Jorinde Zeller (19) von ihrem Jahr 2021.

Unser Abistreich lief anders als sonst

„2021 war ganz schön viel los bei mir. Ich habe neue Freunde kennengelernt, war zum ersten Mal richtig in Berlin feiern und habe Abitur gemacht. An den Anfang des Jahres kann ich mich kaum noch erinnern, irgendwie verschwimmen die Lockdown-Monate mittlerweile miteinander. Ich weiß nur noch, dass ich viel für meine Abiturprüfungen gelernt habe und nebenbei noch unseren Abistreich organisiert habe.

Der verlief wegen der Corona-Pandemie anders als sonst, es war vielmehr ein kleines Schulfest als ein richtiger Streich. Unsere Schule, das Schulzentrum am Stern, gibt es noch nicht so lange, deshalb liegen die Klassenstufen teilweise sehr weit auseinander. Wir wollten trotzdem etwas machen, an dem alle Schülerinnen und Schüler Spaß haben.

Jorinde Zeller bei ihrer Abiturfeier im Juni 2021. Quelle: Privat

Mit den Jüngeren haben wir Spiele mit Wasserbomben und Wettrennen veranstaltet und mit den Neuntklässlern haben wir Theater gespielt. Dabei mussten die Lehrer auf die Bühne und nach Anweisung der Schüler improvisieren. Das war total lustig. Selbst unser Schulleiter hat mitgemacht.

Ich spreche mit Freunden gar nicht mehr über Corona

Meine Abiturprüfungen liefen ganz gut, nur die Matheklausur habe ich versemmelt. Eigentlich liegt mir das Fach, aber irgendwie hatte ich da keinen guten Tag. Ich bin dann nach langem Überlegen nochmal in die freiwillige Nachprüfung gegangen und es hat sich gelohnt: Aus den sechs Punkten wurden 13.

Ich habe mich dieses Jahr von der Pandemie nicht so sehr verrückt machen lassen. Im ersten Lockdown 2020 habe ich mich insgesamt nur dreimal mit Freunden getroffen und auch im Sommer noch eine ganze Zeit lang niemanden umarmt. Ich weiß noch, dass ich an einem Abend einfach angefangen habe zu weinen und zu meinem Vater gesagt habe: „Ich will einfach mal wieder meine Freunde umarmen und mit ihnen feiern können.“

Klar, finde ich die Einschränkungen wegen Corona manchmal echt beschissen, aber ich kann sowieso nichts dagegen machen. Warum also schlecht drauf sein? Ich habe einfach irgendwann beschlossen, dass ich keine Lust mehr auf das ewige Corona-Thema habe und einfach glücklich sein will. Ich spreche auch mit meinen Freunden gar nicht mehr darüber. Wir genießen einfach die Zeit, die wir miteinander verbringen können.

Zum ersten Mal richtig in Berlin feiern

Vor allem die ersten Monate nach dem Abi habe ich einfach nur gefeiert, getanzt und mich mit Freunden getroffen. Dieses Jahr konnten wir zum ersten Mal in Berliner Technoclubs feiern gehen. Wir haben bis halb sieben Uhr morgens einfach nur getanzt. Das hat richtig gut getan. Eigentlich wollte ich das schon früher ausprobieren, ich bin letztes Jahr 18 Jahre alt geworden.

Im Sommer war Jorinde Zeller mit ihrer Mutter im Havelland unterwegs. Quelle: Privat

Im Sommer war ich viel unterwegs. Ich war mit Freunden an der Ostsee, mit meinem Vater und meinen Geschwistern in Liebenwalde und mit meiner Mutter und meiner einen Schwester campen an der Havel. Ich habe wieder gemerkt, dass man gar nicht so weit weg fahren muss, um schöne Orte zu sehen. Ich kenne so wenig von Deutschland.

Im Moment bin ich wieder viel in Potsdam und genieße es noch ganz viel Zeit für meine Hobbies zu haben – zum Beispiel für lange Ausritte mit meinem Pflegepferd Phönix oder Zeit zum Geige spielen. Nach den langen Tagen des Nichtstuns habe ich mir im Oktober eine neue Aufgabe gesucht: Ich arbeite im Café Kieselstein in der Küche, backe da vor allem Kuchen und Plätzchen.

Ich bin eine richtige Rampensau

Neben Reiten und Musizieren ist die Schauspielerei meine große Leidenschaft. Ich weiß eigentlich schon seitdem ich acht Jahre alt bin, dass ich Schauspielerin werden will. Damals habe ich angefangen in einer Theatergruppe des Offenen Kunstvereins Potsdam (Okev) zu spielen. Früher war ich sehr verträumt und eher schüchtern. Das Theaterspielen hat mir geholfen aus mir rauszukommen. Mittlerweile bin ich eine richtige Rampensau. Ich liebe es, wenn mir Leute zuhören und ich etwas in ihnen bewegen kann.

Im Moment bereite ich die Monologe für die Vorsprechen an den Schauspielschulen vor, gerade lerne ich die Charis aus Heinrich von Kleists Tragikomödie Amphitryon. Mein Plan ist es, mich an allen staatlichen Schauspielschulen in Deutschland bewerben. Wo ich am liebsten hinwill, weiß ich noch nicht. Einerseits will ich nicht zu weit weg von meiner Familie. Ich lebe in einer großen Patchworkfamilie und habe insgesamt fünf Geschwister, die ich ganz schön vermissen würde. Andererseits glaube ich, würde es mir gut tun weiter wegzugehen, um mich selbst besser kennenzulernen.

Mit Corona muss man einfach improvisieren können

Das Theaterspielen habe ich wegen den Abiturprüfungen erstmal ausgesetzt, wir konnten im Frühjahr sowieso nur online proben. Dafür habe ich dieses Jahr mal beim Film hinter die Kulissen schauen können. Ich stand als Komparsin für die Serie GZSZ in Potsdam vor der Kamera und habe sogar für Netflix in einem Kostümfilm mitgespielt. Das war besonders spannend, weil ich für meine Rolle als Magd in ein richtiges Kostüm, inklusive Korsett, schlüpfen musste.

Meine Pläne für nächstes Jahr? Einen Platz an einer Schauspielschule ergattern und in die USA reisen. Ich plane im Sommer drei Monate als Au-Pair nach Minnesota zu gehen. Die Familie, bei der ich wohnen werde, lebt in Saint Paul. Die Stadt liegt direkt neben Minneapolis, beide Städte sind also ein bisschen wie Berlin und Potsdam. Ich war in der achten Klasse schon einmal für drei Wochen in Portland. Seitdem hatte ich immer das Gefühl, dass ich unbedingt nochmal nach Amerika muss.

Aber wer weiß, ob das alles klappen wird. Wenn mich diese ganze Corona-Zeit etwas gelehrt hat, dann, dass man nicht so weit im Voraus planen kann. Man muss einfach improvisieren. Das kann ich als Schauspielerin zum Glück schon ganz gut.“

Von Protokoll: Lena Köpsell