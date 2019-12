Arthur aus Potsdam besucht den Weihnachtsmann

Potsdam

Vor ein paar Tagen sind Arthur (6) Zweifel gekommen. Die großen Kinder in der Schule hatten erzählt, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt – dass hinter den Geschenken, Glöckchen, Rauschebärten die Eltern stecken! Arthur, sechs Jahre alt, Fan des Weihnachtsmanns und alle Jahre wieder in Briefkontakt mit ihm, war ein bisschen geknickt, als er nach Hause kam.

Als hätte der Weihnachtsmann ihn grübeln gehört, lag einen Tag später plötzlich der Brief aus Himmelpfort im Postkasten – eine Einladung: Kurz, bevor der Weihnachtsmann um die Welt zieht, um Mädchen und Jungen zu bescheren, dürfen ihn elf Kinder aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in der Weihnachtspostfiliale im hohen Norden der Mark besuchen – auch Arthur aus Potsdam! Am Freitagmorgen macht er sich mit seiner Mama auf den Weg.

Drei Monate durch Skandinavien

„Wir kennen und lieben Himmelpfort – wir sind dort jedes Jahr zu Himmelfahrt zu Gast“, sagt Sandra Schlechtweg (35). „Nur dieses Jahr hat es nicht geklappt – Arthur war richtig traurig.“ Dabei hat er es fast bis zu seinem „Kumpel“ nach Hause geschafft – drei Monate ist Arthur vor der Einschulung mit seiner Familie durch Skandinavien gereist. Ein super Erlebnis, auch wenn er den Weihnachtsmann auf der Tour nicht traf.

Arthurs Wunschzettel: eine Eisenbahn-Werkstatt und eine Eisenbahn-Waschanlage Quelle: privat

Natürlich hat er ihm auch dieses Jahr wieder einen Brief geschrieben: Arthur hat sich und den Weihnachtsmann vor einem schwer an roten Kugeln tragenden Weihnachtsbaum gemalt – es ist auf den ersten Blick zu erkennen, wie doll sich die beiden über das Wiedersehen freuen. Die Mama hat dazu geschrieben, was Arthur gern sagen möchte, aber als Abc-Schütze noch nicht selbst zu Papier bringen kann: „Bitte erfülle mir meinen Wunsch – eine Eisenbahn-Werkstatt und eine Eisenbahn-Waschanlage.“ Weil Arthur ganz schön pfiffig ist, hat er sich aus dem Spielzeugkatalog, den er schon im Reise-Sommer studiert hat, gleich zwei Sachen ausgesucht – falls es mit der einen nicht klappt, hat der Weihnachtsmann direkt eine Alternative. Und weil Arthur auch ziemlich nett ist, wünscht er dem Weihnachtsmann am Ende seines Briefes noch schnell alles Gute.

Den Wunschzettel hat Arthur schon im Oktober geschrieben

Weshalb dem Weihnachtsmann Arthurs Wunschzettel ausgerechnet in diesem Jahr aufgefallen ist? Das könnte natürlich Grübel-Gedankenübertragung gewesen sein. „Vielleicht waren wir aber auch einfach so früh dran, dass wir auffallen mussten“, sagt Sandra Schlechtweg. „Weil wir im Dezember von Babelsberg nach Bergholz-Rehbrücke umgezogen sind, haben wir den Wunschzettel schon im Oktober abgeschickt.“ Sicher ist sicher, immerhin sind allein bis zum dritten Advent weit über 200 .000 Briefe aus 64 Ländern in Himmelpfort eingetroffen.

Wie der Weihnachtsmann mitteilt, wünschen sich kleinere Kinder vor allem klassisches Spielzeug wie Bausteine, Puppen, Traktoren und Raumschiffe, während die etwas älteren Kinder auf Smartphones und Tablet-Computer schielen.

Frieden und Gesundheit – und dass Spinat nach Schoko schmeckt

Aber auch immaterielle Wünsche erreichen den Weihnachtsmann – viele Kinder wünschen sich Frieden und Gesundheit für die Familie. Vor ein paar Jahren haben sich zwei Brüder gar gewünscht, dass Spinat wie Schokopudding schmeckt. Daraus ist offenbar noch nichts geworden.

Seit 35 Jahren schreiben Kinder nach Himmelpfort – den Anfang machten zwei Kinder aus Berlin und Sachsen. Die Sache mit den Wunschzetteln ist seither so groß geworden, dass die Deutsche Post den Weihnachtsmann unterstützt und er dafür in der Adventszeit den Nordpol verlässt, um in Himmelpfort zu wohnen. Das ist einfach praktischer für ihn – und auch für die Kinder, die ihre Wunschzettel so auch persönlich abgeben können.

Bummellieschen können den Weihnachtsmann noch Heiligabend treffen

Die Weihnachtspostfiliale ist täglich geöffnet, der Weihnachtsmann ist aber nur von Dienstag bis Sonntag zu treffen, montags hat er frei, um sich um seine Rentiere zu kümmern. Eine einzige Ausnahme macht er aber – und zwar am Montag, 23. Dezember. Bummellieschen können ihn sogar Heiligabend noch besuchen – zwischen 9 und 11 Uhr.

Mit seinen 20 Helferinnen antwortet der Weihnachtsmann den Kindern übrigens in verschiedenen Sprachen – zum Beispiel auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und sogar in Blindenschrift! Wie alle Kinder wissen, mag der Weihnachtsmann Gedichte und Lieder. Darauf ist Arthur bestens vorbereitet, meint seine Mama. „Und er hat auch keine Angst“, sagt Sandra Schlechtweg. „Arthur ist überhaupt ganz und gar furchtlos. Ein kleiner Draufgänger, den man manchmal bremsen muss.“

Arthur geht in die 1. Klasse der Griebnitzsee-Grundschule. Er liebt Fußball und trainiert bei Babelsberg Nulldrei. Und – er liebt Schach. Kann sein, dass der Weihnachtsmann heute matt geht.

Von Nadine Fabian