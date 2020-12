Potsdam

Eine Chemikerin, die sich mit neuartigen Bestandteilen für Brennstoffzellen befasst, eine Anglistin und Philosophin, die den afrikanischen Communities in London und Berlin auf der Spur ist, ein junger Programmierer, der Lehrern hilft, Arbeitsblätter innerhalb der Schulcloud zu entwickeln und drei weitere hoffnungsvolle Jungwissenschaftler von der Universität Potsdam, die aufsehenerregende Master- und Doktorarbeiten vorgelegt haben.

Die Forschungsinteressen von Alyna Lange, Anna von Rath, Claudia van Leeuwen, Miriam Schwarzenthal, Christoph Schmidt und Sebastian Serth sind so breit wie das Spektrum ihrer Alma mater selbst, doch sie alle haben eines gemein: die in ihren Arbeiten vorgelegten Erkenntnisse könnten die Welt ein klein wenig besser machen. Ihre Ideen unterstützen umweltfreundliche Mobilität, sorgen vielleicht für mehr soziale Gerechtigkeit oder helfen, die Bildung im digitalen Zeitalter zu verbessern. Am Freitagabend finden sich die sechs Nominierten auf dem Campus Griebnistzsee zur erstmaligen Verleihung des „Better World Awards UP“ der Universitätsgesellschaft Potsdam und der Lotto Brandenburg zusammen.

Gut ausgebildeten Nachwuchs fördern

„Gut ausgebildeter Nachwuchs, der unsere künftig noch komplexere und wandlungsstarke Welt im nachhaltigen Bewusstsein mit seinen Ideen verbessert, sollte ganz im Sinne des Gemeinwohls frühzeitig gefördert werden“, erklärt Geschäftsführerin Anja Bohms den Einsatz der Lotto Brandenburg als Schirmherrin des Projekts. Der Einsatz für die Gesellschaft enthalte ein motivierende Gewinnerlebnis. Das passe zur Lottogesellschaft.

Die Universitätsgesellschaft Potsdam erwartet von dem Preis eine Stärkung des Dialoges zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, erklärt deren Erster Vorsitzender, der emeritierte Professor für Betriebswirtschaftslehre Dieter Wagner. „Mit dem Start dieses ganz neuen Wettbewerbs unter den Bedingungen der Corona-Krise halten wir ganz besonders daran fest, zukunftsorientierte Ideen und Arbeiten auszuzeichnen, ihnen Aufmerksamkeit und ein Forum zu verschaffen“, so Wagner. Sowohl Bohms als auch Wagner werden bei der Preisverleihung sprechen. An die Nominierten wenden wird sich auch der Viziepräsident für Internationales, Alumni und Fundraising, Florian J. Scheigert.

Studierende und Promovierende aller Disziplinen der Universität Potsdam hatten sich bis Mitte August um den Preis bewerben können. Insgesamt waren 16 Arbeiten eingereicht worden. Die sechs Nominierten hatten dann im Oktober an einem Kreativworkshop teilgenommen. In diesem Workshops wurden die Potenziale der Arbeiten für die praktische Anwendung verglichen und bewertet. Schließlich wurde schon dort der Preisträger ermittelt. Der Gewinnerin oder dem Gewinner des ersten „Better World Awards UP“ winken genau 3333 Euro.

Von Rüdiger Braun