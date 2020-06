Innenstadt

Mit „ Hossa durch die Hölle, Hölle“ meldet sich das Kabarett „ Obelisk“ aus der Corona-Zwangspause zurück. Premiere des Sommerprogramms im Innenhof der Satirebühne in der Charlottenstraße 31 ist am 3. Juli, die Voraufführung am 2. Juli.

Bella Liere, Andreas Zieger und Helmut Fensch sind auf der Suche nach dem Super-Hit, der das große Geld verspricht. Dabei kramen sie tief in den Archiven der Popmusik und lassen uns hintersinnig in Erinnerungen schwelgen.

Angekündigt ist ein „höllisch heißer Musik-Trip“ von Roy Black bis Rammstein, von den Spice Girls bis Andrea Berg, von „Ti amo“ bis „Major Tom“. Und eines, so schreiben die Kabarettisten, sei klar: „Wer Hossa ruft, kann auch Hölle!“

Info Weitere Vorstellungen im Juli am 04./08./09./10./11./15./16./17./25./30. sowie im August am 05./06./14./15./19./20./22./26./27., Beginn immer um 19.30 Uhr, Tickets unter 0331/29 10 69.

Von Volker Oelschläger