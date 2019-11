Potsdamer Kammerakademie ehrt Alfred Schnittke

Potsdam

Sein Markenzeichen war die Vielseitigkeit. Ganz im Sinne der Postmoderne vermengte Alfred Schnittke eigene Einfälle mit Versatzstücken der Musikgeschichte; von Bach über Mozart bis zum Jazz. Das Resultat nannte der Komponist „Beziehungsnetze“.

Am 24. November würde Schnittke, der bereits 1998 verstarb, seinen 85. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass richtete die Kammerakademie Potsdam ihm am Wochenende eine Hommage aus, mit einem Sinfoniekonzert und einem Kammerkonzert im Nikolaisaal.

Am Sonntag konnte man sich von Schnittkes Faible für die Barockmusik überzeugen. Denys Proshayev und Nadia Mokhtari boten seine vergnügliche „Suite im alten Stil“ in einer neuen vierhändigen Fassung dar. Perfekt synchron musizierend, brachten die beiden Pianisten die Charaktere der historischen Tänze auf den Punkt; von der beseelten Pastorale bis zur galoppierenden Fuga.

Turbulenter Lebenslauf

Schnittkes musikalische Vielsprachigkeit hängt eng mit seinem turbulenten Lebenslauf zusammen: Der lettische Jude wurde 1934 in der Sowjetrepublik der Wolgadeutschen geboren. Nach dem Krieg gab sein Vater in Wien eine deutschsprachige Zeitung der russischen Besatzungstruppen heraus. Zwischen Wiener Kriegsruinen entdeckte der Teenager seine Liebe zu Haydn und Mozart, aber auch zur „Zweiten Wiener Schule“ um Arnold Schönberg.

Später ging Schnittke zurück in die Sowjetunion, wo er zunächst von der westlichen Musikentwicklung abgeschnitten war. Als das Zentralkomitee jedoch Ende der Fünfziger die entsprechenden Verbote lockerte, waren plötzlich sämtliche aktuellen Musikströmungen in Moskau präsent. Und zwar nicht nacheinander, wie sie sich im Westen entwickelt hatten, sondern gleichzeitig – ähnlich, wie man es auch in Schnittkes Musik vernimmt.

In die Irre führt der harmlose Titel seiner „Serenade für Kammerensemble“, wo sich diverse Zitate und die Zwölftontechnik beißen, dass die Fetzen fliegen: Der Klarinettist quiekt und juchzt in ohrenbetäubender Höhe; die Geigerin zerhackt Beethoven und Tschaikowski, während der Pianist an den Saiten im Klavierbauch sägt.

Vorbild Bach

Nach der Pause spielte der Pianist Denys Proshayev die berühmte Bach-Fuge mit der Tonfolge b-a-c-h, die zugleich als in die Musik eingewebte Unterschrift und als Symbol für das christliche Kreuz fungiert.

Dieses Signum seines hochverehrten Vorbilds hat Schnittke in seinem großdimensionierten Klavierquintett aufgegriffen, das er 1976, kurz nach dem Tod seiner Mutter, vollendete. Die Streicher lassen hier das Bach-Motiv zu einem gewaltigen Sirren anschwellen, während der Pianist mit einem melancholischen Walzer dagegen anspielt. Deutlich kehrten die fünf Musiker die Hoffnungslosigkeit dieser Musik hervor.

Der Schmerz scheint hier intensiver zu bohren als in dem eher resigniert anmutenden letzten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch, das ebenfalls den Tod Nahestehender betrauert. Dessen fahlen, düsteren Epilog spielten vier Streicherinnen mit großer Eindringlichkeit; mal friedlich raunend, mal schmerzlich wimmernd.

Alfred Schnittke lebte nach dem Zerfall der Sowjetunion friedlich als Kompositionsprofessor in Hamburg. Das abwechslungsreiche, intelligent zusammengestellte Konzertprogramm zu seinen Ehren stieß beim Potsdamer Publikum auf großen Anklang.

Von Antje Rößler