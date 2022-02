Potsdam

Laut, schrill und kunterbunt – so feiern die Potsdamer Narren normalerweise den Saisonhöhepunkt im Februar. Doch erneut wird es anders. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern – diese Entscheidung fiel kurzfristig am Donnerstagabend – wegen des Kriegs in der Ukraine.

„Das Präsidium des Karnevalverband Berlin-Brandenburg ist bestürzt über den Völkerrechtsbruch durch den russischen Präsidenten Putin und nimmt Anteil an dem Schicksal der Menschen in der Ukraine“, schreibt Verbandspräsident Fred Witschel, „wenn in Deutschland Mahnwachen und Solidaritätskundgebungen stattfinden, dann könne wir nicht Karneval feiern.“

Ursprünglich hatte der Karnevalverband mit den Potsdamer Vereinen einen Sternmarsch im Park Sanssouci vorbereitet. Jetzt wird daraus eine Solidaritätsaktion mit den vom Krieg betroffenen Menschen. „Wir werden einen Friedenslauf eröffnen, nicht im Ornat, sondern in Sportkleidung“, so Witschel weiter.

Ort und Zeit bleiben: Die Karnevalisten – und alle, die sich beteiligen wollen – Sie treffen sich am Samstag, 26. Februar, zum Corona-konformen Lauf im Park Sanssouci. Die Vereine sind ab 10 Uhr an den verschiedenen Eingangstoren des Parks. Dann geht es gemeinsam aus allen Richtungen zum Neuen Palais. Dort soll um 11.11 Uhr der Friedenslauf starten.

Fred Witschel, Berlin-Brandenburger Karnevalspräsident, verzichtet am Samstag auf das Ornat, sondern kommt im Sportdress. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Der Verband für Berlin und Brandenburg ruft auch seine Mitgliedsvereine auf, auf Faschingsaktionen in Kostümen zu verzichten. „Die ausgesprochen gefährliche Situation lässt aus unserer Sicht keine karnevalistischen Veranstaltungen zu“, heißt es auf der Facebook-Seite, „es ist eine Zeit, in der Menschen um ihr Lebenbangen müssen. Europäische Länder sind in Angst und Schrecken versetzt. Laufen wir dafür, dass dieser Krieg schnell ein Ende findet.“ Auch an anderen Kundgebungen sollen sich die Vereine beteiligen, „um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen“.

Der Tollitätenempfang von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf dem Spargelhof Jakobs in Beelitz werde heute Vormittag zwar stattfinden. Aber auch dort werden die Karnevalisten auf das Tragen von Kappen und Kostümen verzichten.

Ursprünglich: Zeichen der Karnevalsvereine

Schon der ursprünglich geplante Sternmark war kein Narren-Umzug, sondern sollte ein Signal sein. Mit der „großen Eröffnung“ wollte der Verband „der Öffentlichkeit zeigen, dass es die Vereine in der Region noch gibt“, so Witschel. Ziel der Brandenburger Narren war: gemeinsam 1111 Kilometer für der Karnevalsverband laufen.

PKC-Präsident: „Das Vereinsleben hat gelitten“

In Potsdam sind alle anderen öffentlichen Karnevalsveranstaltungen abgesagt – schon wegen der Pandemie, wie eine Umfrage der MAZ vor dem Ausbruch des Krieges gezeigt hat.

„Das Vereinsleben hat gelitten“, bedauert Eric Drumla, Präsident des Potsdamer Karneval Club (PKC), auf MAZ-Anfrage. Zur 55. Jubiläumssaison habe man im Februar zwei große Veranstaltungen geplant gehabt. Dem kleinen Verein sei es jedoch nicht möglich gewesen, ein entsprechendes Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Nun sollen die Feierlichkeiten in der kommenden Saison nachgeholt werden: „Wir hoffen, dass das Ganze im nächsten Jahr vorbei ist und wir wieder unseren Karnevalstraditionen frönen können“, sagt der PKC-Präsident.

Potsdamer Karnevalsclub (PKC): Prinzenpaar Marion II. und Knut I. (Marion Peitzker und Knut Bertram) – auch sie werden auf die bunten Roben verzichten. Quelle: privat

Eigene Veranstaltungen kann auch der Lindenpark Karnevals Club (LKC) Babelsberg in diesem Februar nicht anbieten. Damit der Feierlichkeiten zum Saisonhöhepunkt nicht ganz ausbleiben, wolle der Verein auf den Social-Media-Kanälen kurze Videos veröffentlichen, verspricht LKC-Präsident Folkhard Kaufmann. „Wir sind noch da“, bekräftigt der Karnevalist.

Ob Weiberfastnacht, die Kür des Kinderprinzenpaars oder der Empfang in der Staatskanzlei – das Potsdamer Narrenschiff verzichtet in dieser Karnevalssaison ebenfalls auf allerhand. Für Narrenschiff-Präsident Jörn Kupke ist es keine leichte Zeit: „Corona macht uns ein zweites Jahr einen Strich durch die Rechnung.“ So habe die Prinzessin Julia I. ihr Kleid erst dreimal zeigen können. Der diesjährige Karneval sei damit „weit entfernt von normaler karnevalistischer Tradition“, sagt Kupke gegenüber der MAZ. Festlichkeiten, wie man sie sich wünsche, seien in diesen Zeiten jedoch nicht vertretbar, so der Narrenschiff-Präsident weiter.

Groß Glienicke wartet auf Sanierung der Preußenhalle

Der vierte Verein im Stadtgebiet ist der Carnevalsclub „Rot Weiß“ Groß Glienicke. Wegen der Sanierung der Preußenhalle durch die Stadt Potsdam und aufgrund der Pandemie seien in Groß Glienicke für diesen Februar keine Karnevalsveranstaltungen geplant, bestätigt Präsident Matthias Völker. Während also der Tanzsaal ein weiteres Mal leer bleibt, freue sich der „Verein ohne Heim“, wie ihn der Präsident nennt, auf eine hoffentlich bald sanierte Vereinsstätte. Julia I. und Falco I. bilden das Groß Glienicker Prinzenpaar.

Von Martin Müller und Alexander Engels