Potsdam

An die traumatisierten und verängstigten Menschen in der polnischen Grenzstadt Chelm erinnert sich der erste Vorsitzende der Potsdamer Kickers 94, Wolfgang Schaffernicht, noch gut. Die Menschen, meist Frauen, waren tagelang in der Ukraine unterwegs gewesen. Sie hatten kaum mehr dabei als das, was sie am Leibe trugen, manchmal noch ein Tütchen mit Babynahrung, dazu ein Fläschchen oder ein Plüschtier.

„Nur Wortlosigkeit und Angst“

Schaffernicht war am 18. März im Rahmen einer Aktion der Linken Brandenburg und weiterer Sportvereine Richtung Ukraine gefahren. Er hatte einen von zwei Vereinsbussen der Potsdam Kickers zur Verfügung stellen können, um den Menschen dort zu helfen. In Chelm berührte ihn besonders das schlechte Gewissen der flüchtenden Frauen. Sie warfen sich vor, ihre Heimat verlassen und scheinbar ihre Männer im Stich gelassen zu haben. „Da war nur Wortlosigkeit und Angst in den Augen“, berichtet Schaffernicht.

„Mit dem ersten Bus haben wir Hilfsgüter im Werte von rund 700 Euro mitgenommen und drei Mütter mit vier Kindern nach Deutschland gebracht“, sagt der erste Vorsitzende und Versicherungskaufmann. Insgesamt seien durch die Gemeinschaftsaktion der Linken, des Fußballvereins, des Tennisclub Rot-Weiss und des Potsdamer Seesportclub 42 Menschen nach Potsdam gelangt.

Potsdamer fahren wieder am Mittwoch

Für die Potsdamer Kickers 94 soll es laut Schaffernicht nicht die letzte Tour gewesen sein. Am Mittwoch nach Ostern wollen die Fußballer noch einen weiteren Transport mit den Linken unternehmen. Drei Vereinsmitglieder sollen diesmal mit allen beiden Vereinsbussen fahren, „ein Trainer, eine Betreuerin mit Sprachkenntnissen und ich“, so Schaffernicht.

Der Tennisclub, der Seesportclub und die Potsdamer Kickers sind zurzeit natürlich nicht die einzigen, die sich für die Ukraine einsetzen. Kinder der Otto-Nagel-Grundschule haben zum Beispiel in Bergholz-Rehbrücke durch einen Sportevent in der Turnhalle rund 4500 Euro für Familien gesammelt, der Werderaner FC hat schon Anfang April der ukrainischen Sängerin Olga Nesterenko in einer Halbzeitpause ein Spende überreicht und in der Tourist Info in Teltow werden T-Shirts mit der Ukraine-Flagge zugunsten des Landes verkauft. Aber direkt an den Ort des Geschehens gefahren ist sonst kaum einer. Warum machen es die Potsdamer Kickers?

Sportler in Vorbildfunktion

„Jeder sollte in so einer verheerenden Situation etwas tun um anderen Menschen zu helfen“, erklärt der erste Vorsitzende. „Ich sehe uns als Sportler und Verantwortliche auch hier in einer Vorbildfunktion.“ Er und seine Sportfreunde wollten zeigen, dass man helfen könne und müsse und nicht wegschauen dürfe. Der Gedanke an eine große Geldspende hätten ihn und sein Vereinskameraden nicht gereicht. „Als der verheerende Krieg ausbrach und erste Ukrainer auf der Flucht waren, kam die Idee zu helfen und nicht nur einfach Geld zu spenden“, sagt Schaffernicht.

Geldspenden seien natürlich wichtig, „aber es war mir nicht konkret genug“. Sachspenden seien ja von Anfang an parallel gelaufen. Die Geschäftsführerin des Stadtsportbundes, Anne Pichler, habe von der Fahrt der Linken erfahren und die an einer eigenen Initiative interessierten Kickers mit der Partei zusammengebracht. „Die suchten Busse“, sagt Schaffernicht, „und da war klar, wir fahren mit.“

Bei der Wahl der Sachspenden improvisierten die Potsdamer Kickers noch etwas und holten sich zusätzlich Tipps von der AWO. Für ihre nächsten Tour halfen ihnen die Gespräche mit Betroffenen und den polnischen Helfern vor Ort. Haltbare Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Hilfsmittel wie Gehilfen oder Rollstühle, Decken, Isomatten, Obst, Milch, Schokolade und manchmal auch Benzinkanister für Stromaggregate seien immer nützlich.

Ukrainer trainieren bei den Kickers

Dass auch schon die erste Tour sicher nicht vergeblich war, schließt Schaffernicht aus der Reaktion der Geflüchteten. „Auf der einen Seite war da die Angst und andererseits die strahlenden Augen der Mutti und des kleinen Mädchens, die ich in Leipzig bei Ihren Bekannten abgeben konnte“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Inzwischen hat sich der Ukrainekrieg und die von ihm ausgelöste Fluchtbewegung sogar schon auf die Zusammensetzung des Vereins in Potsdam ausgewirkt. Dort kicken jetzt auch fünf junge Ukrainer zwischen sechs und 18 Jahren zwei Mal die Woche. „Die ersten kamen schon Mitte März“, sagt Schaffernicht. Zu dem Verein hätten sie über das Internet, aber zum Beispiel auch durch die Vermittlung von Organisationen wie der AWO gefunden.

Schon etwa zehn Mal hätten die geflohenen Ukrainer trainiert. „Sie fühlen sich für den Moment bei uns wohl und beginnen beim Spiel zu lächeln“, sagt Schaffernicht. Die Angst in den Augen sei schon weniger geworden. Sie seien sehr dankbar, Fußball spielen zu können und Anschluss zu finden. „Wir versuchen auch mit Trainingssachen und Fußballschuhen zu helfen“, so Schaffernicht.

„Frieden verlangt Engagement“

Das Engagement der Potsdam Kickers für die Ukrainer findet der erste Vorsitzenden selbstverständlich. Neben dem schönsten Hobby der Welt gebe es eben noch wichtigere Dinge. „Frieden verlangt Engagement, Verständnis und solidarisches Verhalten gegenüber den Betroffenen – und das nicht erst und nur, wenn es vor der Haustür brennt.“ Die strahlenden Augen der kickenden ukrainischen Kinder und Jugendlichen im heimischen Potsdam gäben ihm das Gefühl, damit auf dem richtigen Weg zu sein.

Von Rüdiger Braun