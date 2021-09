Potsdam

Noch ein Talk-Format zur Bundestagswahl? Ja, bitte! Der Potsdamer Kita-Elternbeirat stellt püntlich vor der Wahl seinen neuen Podcast „FamiliAir“ vor. Die ersten Gäste sind allesamt Direktkandidaten für den Wahlkreis 61. Es geht um Familienpolitik und eine bessere Betreuung. Und dann steht für den Beirat auch noch die eigene Wiederwahl an. Catharina Kahl (35) und Jens Borchert-Pickenahn (35) engagieren sich seit 2019 im Vorstand des Gremiums.

Frau Kahl, Herr Borchert-Pickenhan, der Bundestagswahlkampf läuft auf Hochtouren, die Kandidaten sind allgegenwärtig. Braucht die Stadt da wirklich noch einen Podcast des Kita-Elternbeirats zu den Partei-Positionen?

Catharina Kahl: Ja, weil die familienrelevanten Themen nicht zu den Menschen kommen. Wir sind alle müde von der Vielzahl an Informationen, die Eltern werden von den Inhalten nicht erreicht. Deshalb wollen wir uns mit den wichtigen Themen rund um die Kinderbetreuung, die liegenbleiben und für die man eine Masse an Eltern braucht, in einer anderen Form befassen.

Welches Format ist das konkret?

Jens Borchert-Pickenahn: Wir haben uns für einen Podcast entschieden. Wir versuchen ja ohnehin schon auf vielen Plattformen, für eine Transparenz zu sorgen, die durch die Institutionen manchmal nicht gegeben ist. Besonders in der Pandemiezeit haben wir häufig versucht, Dinge zu vermitteln, die die Eltern sich nicht aus dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenzen herausfiltern konnten. Bislang nutzen wir Facebook, Twitter und viele persönliche Gespräche. Mit dem Podcast wollen wir nun ein neues Format schaffen, das sich auch außerhalb der Wahl verstetigt.

Was erwartet mich als Hörerin?

Catharina Kahl: Unser Podcast heißt FamiliAir – das steht für Familie und „on air“. In einer Badewannenlänge von 20 bis 25 Minuten, die man im Alltag auch hören kann, betrachten wir, was Kinderbetreuung kann, was man wissen muss. Das sind Themen, in die Eltern reinrutschen, aber ihnen wird wenig erklärt. Das wollen wir noch aktiver angehen. Zunächst nutzen wir die Bundestagswahl als Einstieg, weil Potsdam diesbezüglich eine sehr exklusive Lage hat. Aber auch künftig wollen wir damit Akzente setzen und Kontroversen führen, immerhin erfüllen wir alle das gesellschaftliche Konstrukt, arbeiten zu gehen, während unsere Kinder betreut werden. Da muss man auch Fragen stellen, wie zeitgemäß solche Konstrukte sind und natürlich, wie man sie verbessern kann.

Wer wird in den Folgen zu Wahl denn interviewt?

Jens Borchert-Pickenahn: Wir haben im Mai mit der Konzeption begonnen und die damals feststehenden Direktkandidaten des Wahlkreises eingeladen. Die Terminfindung war besonders bei den beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Annalena Baerbock kompliziert, deshalb war das nur längerfristig zu planen.

Catharina Kahl: Saskia Ludwig für die CDU, Linda Teuteberg als FDP-Kandidatin, die Extinction Rebellion-Vertreterin Lu Yen Roloff, Daniel Markgraf von der ÖDP, Norbert Müller von den Linken und die beiden Kanzlerkandidaten sind dabei.

„Es gibt wesentliche Bundesgesetze“

Was kann ein Bundestagsabgeordneter denn überhaupt für eine bessere Familienpolitik für Potsdam bewegen?

Jens Borchert-Pickenahn: Die politische Seite ist natürlich das eine, aber wir wollten auch in den Fokus rücken, welche persönlichen Erfahrungen die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kindertagesbetreuung haben. Haben sie Kontakt zu diesem Thema, weil sie Kinder haben? Weil sie selbst mal in Betreuung waren? Oder auf der politischen Ebene? Es ging uns da auch darum, die Kandidierenden kennenzulernen. Wir wollten wissen, wie sie beispielsweise zur Beitragsfreiheit stehen und wie sie sich eine gute Betreuung, eine gute Ausstattung und eine echte Vereinbarkeit vorstellen. Und auch wenn Bildungspolitik häufig föderalistisch organisiert ist, gibt es wesentliche Bundesgesetze wie das „Gute-Kita-Gesetz“.

Ist Familien und Kleinkindpolitik Ihrer Ansicht nach im Bundestag ausreichend vertreten?

Catharina Kahl: Gar nicht. Okay, das ist übertrieben, aber sehr wenig. Man schiebt das Thema Kita oft aus der Bundespolitik weg, weil Kitas zur kommunalen Daseinsvorsorge gehören. Aber der Bezug in den Bundestag ist da, das sieht man zum Beispiel am Rechtsanspruch auf Kitabetreuung ab dem ersten Geburtstag – das hat der Bund 2013 beschlossen. Probleme wie den Fachkräftemangel kann man nur auf Bundesebene angehen.

Was sind die wichtigsten Knackpunkte, was muss sich in der Betreuung ändern?

Catharina Kahl: Ganz oben steht der gerade genannte Fachkräftemangel. Dank zahlreicher Förderungen wurden viele Kitas gebaut, um den Rechtsanspruch zu erfüllen. Aber wenn keine qualifizierten Mitarbeitenden da ist, können die Plätze nicht angeboten werden. Es braucht mehr Personal, das klappt nur über Investition in die Ausbildung.

Jens Borchert-Pickenahn: Es fehlt auch an einer grundsätzlichen Sensibilität für Familienthemen. Auch das hat die Pandemie überdeutlich gezeigt. Kinder im Kita- und Grundschulalter stehen oftmals nicht zur Diskussion, müssen aber die Maßnahmen selbstverständlich mittragen. Da wünschen wir uns eine größere Sensibilität der Bundespolitik: Frühkindliche Bildung ist eben nicht nur die Aufbewahrung bis zur Einschulung, sondern ein ganz wichtiger Aspekt, ein wahnsinnig prägender Lebensabschnitt.

Catharina Kahl: Diese Konstitution als Bildungseinrichtung sollte dann auch noch qualitätssichernd gedacht sein, wenn es um Investitionen geht. Jeder Euro, den ich in frühkindliche Bildung investiere, wird sich für die Kommune, das Land, die ganze Gesellschaft wieder auszahlen. Gut gebildete Kinder stabilisieren die Demokratie, wenn sie lernen, die richtigen Fragen zu stellen und sich fundierte Antworten zu erkämpfen. Das müssen wir allen Kindern ermöglichen.

„Wir werden unsere Kandidierenden daran messen“

Konnten die Kandidierenden Sie mit ihren Antworten in den Interviews überraschen?

Jens Borchert-Pickenahn: Alle hatten sich auf die Gespräche vorbereitet und hatten mehr oder weniger konkrete Strategien dabei. Wir haben die Wahlprogramme vorher gelesen und daher einige der Antworten genau so erwartet. Es gab da sehr gute Ansätze, aber wir werden auch genau betrachten, was wirklich passiert. Immerhin haben wir diese Antworten aufgenommen und werden unsere Kandidierenden und Abgeordneten daran messen, was in ein paar Jahren erreicht sein wird.

Catharina Kahl: Die meisten Positionen kann man aus den Wahlprogrammen ablesen Wir wollten aber die Haltung des Menschen hinter dem Programm beleuchten, denn wir wollen Politiker mit Haltung. Da merkt man dann bei ganz simplen Fragen, ob jemand einfach Berufspolitiker ist oder ob eine authentische Position besteht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie beide sind in diesem Jahr auch selbst Kandidierende, der Kita-Elternbeirat und der Vorstand, dem Sie beide angehören, werden neu gewählt. Warum ist das wichtig?

Catharina Kahl: In allen Einrichtungen werden neue Elternbeiräte gewählt, das muss bis zum 7. Oktober passiert. Diese Vertreter bilden alle gemeinsam den Kita-Elternbeirat für Potsdam. Bei der konstituierenden Sitzung wird dann ein neuer siebenköpfiger Vorstand gewählt.

Jens Borchert-Pickenahn: Wir freuen uns sehr auf eine Sitzung in Präsenz und dann auch auf die inhaltliche Arbeit, weil die letzten eineinhalb Jahre der Fokus auch für uns weitestgehend auf der Pandemie lag. Da sind wichtige Themen wie die Elternbeitragsordnungen liegen geblieben, auch das Mittagessen ist ein Dauerbrenner, die Kitaplatzvergabe ebenso. Wir werben intensiv dafür, dass so viele Einrichtungen wie möglich einen Vertreter schicken, damit wir eine starke Stimme sein können.

Und Sie wollen beide weiter im Vorstand arbeiten?

Catharina Kahl: Unbedingt. Wir haben so viel angefangen, so viele schöne Ideen geboren. Daran wollen wir weiter arbeiten.

Jens Borchert-Pickenahn: Viele der Themen, mit denen wir angetreten sind, konnten wir noch nicht aufgreifen. Das muss jetzt passieren.

Von Saskia Kirf