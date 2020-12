Potsdam

Die Potsdamer Kitas, Krippen und Tagespflegestellen werden in der ersten Januarwoche schließen, wenn die Corona-Inzidenz in der Stadt über 300 steigt. Darauf hat sich der Verwaltungsstab der Stadt am Dienstag geeinigt. Derzeit liegt der Wert bei 268,4. „Die Daten legen den weiteren Anstieg nahe“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow. Die Infektionszahlen zeigten auch eine Woche nach beginn des harten Lockdowns keine Tendenz zur Trendumkehr.

Notbetreuung : Anträge so schnell wie möglich stellen

Für die Eltern bedeutet das, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Kinder im Vorschulalter zu Hause betreuen müssen. Die Schließung sollen mindestens bis zum 8. Januar dauern. Eine Notbetreuung soll analog zu den Schulhorten in den Kitas eingerichtet werden, die Anträge darauf können schon jetzt gestellt werden. „Eltern können Antrag für dieselben strukturrelevanten Berufe stellen, wie es für den Hort definiert ist“, erklärt Brunzlow. „Die Anträge werden ab sofort per Mail entgegengenommen, aber noch nicht beschieden.“ Dies solle erst geschehen, wenn die Entscheidung über die Schließungen endgültig gefallen ist. Dann, so der Sprecher, werde die Stadtverwaltung dies noch einmal kommunizieren.

Zuletzt hatte es in den Kitas und Schulen ein diffuses Infektionsgeschehen gegeben, 501 Kita-Kinder und 59 Mitarbeiter sowie 789 Schüler und 56 Lehrer befinden sich in Quarantäne. Nach den Weihnachtsferien wird es für Schüler der ersten bis vierten Klassen nur noch eine Notbetreuung in den Schulen geben.

Die Anträge sind auf der Stadt-Homepage verfügbar. Zum Nachweis der systemrelevanten Tätigkeit sind Bestätigungen der Arbeitgeber aller Erziehungsberechtigten nötig.

Von Saskia Kirf