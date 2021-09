Sanssouci

Der Phönix hat es nicht geschafft: Die Weißweinreben auf dem oberen Klausberg direkt unterhalb des Belvederes von Sanssouci sind nicht reif geworden. Im entscheidenden August gab es zu viel Regen. Aber der rote Regent weiter unten am Berg stand prächtig. 2,2 Tonnen haben die 33 Beschäftigten der Berliner Mosaik-Werkstätten am Donnerstag von den Stöcken geschnitten und ausgelesen. Das ist mehr, als Projektleiter Andreas Kramp erwartet hatte. „Wir hatten nicht viel Sonne dieses Jahr“, sagt Kramp, „und ernten etwas früher als sonst. Hängen die Reben noch länger in der Hoffnung auf mehr Sonne faulen sie vielleicht.“ Die Qualität sei gut, aber ein wirklicher Jahreswein werde es nicht.

Bis zu 3000 Halbliterflaschen Regent rot und rosé werden zu gleichen Teilen daraus bei der Kelterei Dr. Lindicke in Plessow bei Werder gemacht. Wenn der noch jüngere Bestand an Cabernet-Blanc-Stöcken innerhalb der kommenden drei Wochen abgeerntet wird, kommen nochmal 1000 bis 1500 Flaschen Weißwein dazu. Das alles gibt es dann aber erst im nächsten Jahr zu kaufen, für immerhin 17,69 Euro.

Ernte weit besser als 2020

Vergangenes Jahr kam man auf 2600 Halbliterflaschen in vier Sorten: zwei Weiße, ein Rosé, ein Roter. Diesmal bringt der Klausberg nur drei Sorten, aber trotzdem in der Menge mehr. Und eine erste Ernte fährt man auch in Gräbendorf bei Bestensee im Landkreis Dahme-Spree ein: Muskaris und Cabernet Noire. Vermarkten will man den steigenden Ertrag im nächsten Jahr auch in Berlin. Bislang ist er nur bei einigen Potsdamer Händlern zu bekommen, in den Museumsshops, online bei den Mosaikwerkstätten und auf den sommerlichen Weinfesten am Klausberg, dort also erst im nächsten Jahr, denn dieses Jahr gab es den Wein von 2020.

Gut gefüllt und gut sortiert sind sie Kisten mit den roten Regent-Trauben. Quelle: Julius Frick

Noch am Donnerstag wurden die Reben bei Lindicke „entrappt“, also die Früchte von den Stängeln getrennt. Zwei bis drei Tage liegen sie dann „auf der Schale“ – je länger sie das tun, umso mehr Farbe nimmt die Flüssigkeit der Trauben an. Würde man die Beeren sofort pressen, wäre der Wein aus roten und weißen Früchten gleich hell, erläutert Kramp. Es werde nur sortenreiner Wein gekeltert, kein Cuvée – kein Verschnitt mit anderen Weinen.

Regent vom königlichen Berg

„Regent vom Königlichen Weinberg“ steht auf dem Etikett, das das Klausberg-Belvedere als Logo zeigt. Das Wort „Potsdam“ ließt man nur im Kleingedruckten hinten auf der Flasche. „Wir sind immer noch ein Landweingebiet“, erklärt Kramp die strengen Regeln des deutschen Weinbaus. Man möchte gern zum Weinbaugebiet erklärt werden, denn dann könnten die Produkte ganz anders vermarktet werden.

Aus der Vermarktung kommt Andreas Kramp: Sein Vater handelte mit Wein. „Ich wusste, wie welcher Wein schmeckt, aber nicht so genau, wie man ihn macht“, erklärt Kramp. Das habe er erst im Zuge des Projektes gelernt, das 2006 mit der Pflanzung der ersten Bäume begann und ab 2010 Abschnitt für Abschnitt mit dem Setzen der Rebstöcke weiterging.

Paten zahlen für Rebstöcke

„Wir sind da in Vorleistung gegangen und haben dann Paten gesucht“, erläutert der Experte. „Unten am Berg ist alles schon vergeben, oben sind noch Rebstöcke zu haben.“ Paten sollen vor allem beim Erhalt der Plantage helfen; sie bekommen für einen Jahresbeitrag von 30 Euro nur eine Urkunde.

Projektkoordinator Andreas Kramp von den Mosaik-Werkstätten Berlin. Quelle: Julius Frick

Man kann aber auch bis zu 300 Euro beisteuern und wird belohnt mit einer Flasche Wein und einem Glas dazu. Drei Jahre währt die Patenschaft. „Wir refinanzieren unseren Aufwand am Berg damit“, sagt Kramp: „Und wir brauchen den Erlös aus der Ernte.“

Fehler rächen sich sofort

Dass das auch gründlich schief gehen kann, erlebte man 2018, als man eine Tonnage Rotwein nicht los wurde bei Lindicke: Nicht gründlich genug hatte man verdorbene Trauben ausgeschnitten, in denen sich die Kirsch-Essig-Fliege den „Bauch“ vollgeschlagen hatte. „Bei Lindicke roch man den Essig schon auf dem Hänger. Wir mussten wieder abziehen und haben eine Tonne Rotwein als Kompost zwischen die Rebstöcke gekippt. So gibt man den Stöcken eben auch mal was zurück.“

Mohammed unterm Rebenstock

Am Klausberg gibt es nicht nur neue Stöcke, sondern auch 40 alte aus Kaiers Zeiten, die noch immer tragen. Wie alt kann ein Weinstock werden? „Das ist eine gute Frage“, lacht Kramp und erzählt von einem Winzer, der mal in Tunesien einen riesigen und knorrigen Weinstock sah und von den Einheimischen wissen wollte, wie alt der sei. Schon der Prophet Mohammed habe unter diesem Weinstock gesessen, behauptete sein Besitzer. Der „Baum“ müsste also schon um 690 dort gestanden haben. Er trägt noch immer Früchte.

Von Rainer Schüler