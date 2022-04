Potsdam

Das sogenannte „Osterpaket“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen wird vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik) grundsätzlich als gut bewertet. Dessen Direktor, der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer, und die Professorin für Wirtschaftstheorie Veronika Grimm, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also eine sogenannte „Wirtschaftsweise“ ist, erläuterten am Donnerstag, welche Folgen das am Mittwoch vorgestellte Osterpaket haben könnte.

Paket gibt konkrete Ziele vor

Es sei erst einmal gut, dass das Paket konkrete Ziele vorgebe, sagte Grimm. Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges sei es zu begrüßen, „dass jetzt verankert wird, dass die Nutzung erneuerbarer Energien in überragendem öffentlichen Interesse liegt“, sagte Grimm. Ohne solche Festlegungen sei die Verunsicherung in der Energiewirtschaft zu groß und die Transformation gehe zu langsam voran.

Lobt die feste Verankerung der Erneuerbaren im „Osterpaket“: Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm. Quelle: IMAGO

Allerdings bemängelten sowohl Grimm als auch Edenhofer den Bezug auf die Europäische Ebene in dem Konzept. „Ein energischer Ausbau auf Ebene der EU hat sehr viel Potenzial“, sagte Grimm zum Beispiel mit Bezug auf die Windkraft. Hier konzentriere sich das Paket viel zu sehr auf Deutschland, obwohl die EU mit ihrem „Green Deal“ einen sehr guten transnationalen Rahmen vorgebe. Man hätte von der Bundesregierung erwarten können, dass sie sich in diesem „Green Deal“ stärker einbindet. Die Tendenz zur autarken Versorgung sei unverständlich.

EU-Pläne zeigen Ausstieg aus Gas und Öl an

PIK-Direktor Edenhofer bestätigte dies insbesondere durch seinen Hinweis auf den europäischen Emissionshandel, durch den die CO2-Emissionen immer weiter abgesenkt werden sollen. Dadurch signalisiere Europa „klar und deutlich, dass es schon in den 2030er-Jahren Gas und Öl drastisch reduzieren will und bis zum Jahr 2045 CO2-neutral bleiben will“.

Der europäische Emissionshandel setzt klare Signale: PIK-Direktor Ottmar Edenhofer. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine gefährliche Entwicklung sei es bisher gewesen, dass die internationale Gemeinschaft den CO2-Preis zu stark von den Wünschen der Marktteilnehmer abhängig gemacht und also nicht hoch genug angesetzt habe. „Der Marktpreis bleibt so niedrig, dass sich die Erneuerbaren nicht lohnen“, so Edenhofer. Nur mit Hilfe hoher CO2-Preise könnte aus Sicht Edenhofers ein funktionierender Markt für erneuerbare Energiequellen geschaffen werden, der auch keine Fehlanreize schaffe. Solche sieht Edenhofer etwa bei der festen Mindestvergütung pro Megawattstunde Strom gegeben.

Edenhofer bemängelt schließlich, dass das Osterpaket zu wenig über energieintensive Unternehmen rede. Er ist sicher, dass viele Unternehmen sich entscheiden würden, ihre Produktion unter neuen Bedingungen ins Ausland zu verlegen. Die Produktion von „grünem Ammoniak“ mit Hilfe von „grünem Wasserstoff“ sei zum Beispiel auf deutschem Boden fast unmöglich. Die Bundesregierung müsse jetzt viel schneller entscheiden, welche kritischen Energiezweige sie unbedingt im Land halten wolle.

