Potsdamer Klimaforscher sieht 1,5-Grad-Ziel in Gefahr

Potsdam

Der Physiker Elmar Kriegler ist Leiter des Forschungsbereichs „Transformationspfade“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Er ist auch Mitautor des aktuellen IPCC-Sachstandsberichts des Weltklimarates.

Herr Professor Kriegler, wie schlimm steht es denn laut IPCC jetzt um den Planet Erde?

Elmar Kriegler: Uns läuft die Zeit davon, wenn wir das langfristige Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreichen wollen. Die Pläne zur Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen, die die Länder für 2030 auf den Tisch gelegt haben, reichen dafür zusammengenommen nicht aus. Wenn nicht mehr gemacht wird als dort geplant, wird es sogar schwierig werden, unter der Zwei-Grad-Erwärmung zu bleiben. Nach den vorgelegten Plänen bleiben die Länder noch viel zu stark bei Kohle, Öl und Gas.

Aber es wurde doch schon vieles getan, oder?

Es gibt viele positive Trends: Die Kosten bei den erneuerbaren Energien sinken, viele Länder nennen jetzt auch langfristige Klimaziele, darunter so wichtige wie China, Indien und die USA. Das müsste aber auch alles umgesetzt werden durch das Herunterfahren der fossilen Energien.

Die Pläne der Ampelkoalition sind nur das Minimum

Wenn die Ampelkoalition alles eins zu eins umsetzen könnte und würde, was sie sich im Koalitionsvertrag für den Klimaschutz vorgenommen hat: Würde das ausreichen?

Deutschland will nach den Plänen 2045 klimaneutral werden. Dafür gibt es einen Instrumentenkasten sowohl in Deutschland als auch in Europa. Dazu gehört zum Beispiel der CO2 -Preis. Europaweit gilt er für die Schwerindustrie und die Energiewirtschaft, in Deutschland zusätzlich noch für Gebäudewärme und das Transportwesen. Derzeit tobt die Debatte, ob auch auf europäischer Ebene ein CO2-Preis für Gebäude und Transport eingeführt wird, das ist aus ökonomischer Sicht dringend erforderlich. Darüber hinaus hat sich Deutschland vieles in einzelnen Sektoren vorgenommen. Das ist ein Mammutprogramm. Wenn es umgesetzt werden kann, ist es ein Erfolg. Weltweit gesehen ist dieses Programm aber ein Minimum, vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber jedes Zehntelgrad zählt. Wenn wir das 1,5 Grad-Ziel nicht halten, müssen wir darum kämpfen, die Erwärmung bei 1,6 Grad oder 1,7 Grad zu stoppen. Auf keinen Fall sollten wir die Zwei-Grad-Grenze überschreiten, weil dann die Klimaschäden auf Dauer kaum noch zu handhaben wären.

Der Physiker Elmar Kriegler ist Leiter des Forschungsbereichs „Transformationspfade“ am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Quelle: Klemens Karkow

Sie haben schon angedeutet, dass es im Prinzip einen Instrumentenkasten für eine Wende gäbe. Warum wird er einfach nicht angewendet?

Das ist vielschichtig. Die vielen Instrumente und Aktivitäten sind ja eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig in Bewegung gekommen. Da wurde früher ziemlich viel verschlafen. Das zweite ist die Größe der Aufgabe. Ein richtiger Transformationsprozess ist nicht auf vier, sondern auf 30 Jahre angelegt. Für eine einzelne Wahlperiode einer Regierung ist so eine Aufgabe einfach zu groß. Das Dritte ist, dass der Staat nicht alleine den Klimawandel stemmen kann. Da muss auch die Wirtschaft mitgehen. Hier muss der Staat Hebel ansetzen, damit private Investitionen zu Transformationen führen. Auch da gibt es eigentlich erst in den letzten Jahren ein Umdenken. Man muss den hohen Investitionsbedarf in die richtige Richtung lenken – und eben nicht mehr in die fossilen Brennstoffe.

Gehört nicht auch dazu, dass wir als Einzelne auf viele Bequemlichkeiten und Ansprüche verzichten müssten – und die Politik uns genau das nicht zumuten will?

Ich denke nicht, dass es um Verzicht geht, sondern um klimabewusstes Konsumverhalten. Der Bericht sagt, dass die Senkung der Nachfrage nach treibhausgasintensiven Gütern ein wichtiger Bestandteil eines effektiven und nachhaltigen Klimaschutzes ist. Denn damit ist auch die Herausforderung, diese Güter treibhausgasarm zu produzieren nicht mehr so groß, ganz einfach, weil das Volumen dieser Güter selbst nicht mehr so groß ist. Konkret kann das zum Beispiel durch eine Abnahme des Fleischkonsums geschehen.

Auch weniger Fleisch kann helfen

Der Brandenburger muss also doch seinem heiligen Recht auf das Grillsteak abschwören?

Individuelle Freiheit ist natürlich wichtig. Die Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ihnen wichtig ist. In der liberalen Gesellschaft, die wir zum Glück haben, sollten wir daher den Konsum nicht über Verbote regeln. Aber helfen würde es schon, wenn es ein Bewusstsein dafür gäbe, dass meine Ernährungsgewohnheiten auch Klimafolgen haben. Zweitens kann es ja sogar einen Mehrwert bedeuten, wenn ich meinen Fleischkonsum verringere. Es ist zum Beispiel gesünder. Kollektiv gesehen hat es jedenfalls einen großen Vorteil für den Klimaschutz. Es müssen dann weniger Nutztiere gehalten werden und damit wird zum Beispiel auch weniger Methan von Kühen ausgestoßen. Eine schnelle Reduktion von Methan in der Atmosphäre würde die Erwärmung effektiv verringern. Von daher ist die Ernährungsfrage ein wichtiger Teil des Klimaschutzes.

Nun ist Klimaschutz ja eine internationale Aufgabe. Mit der internationalen Gemeinschaft sieht es derzeit nicht gut aus. Wie ist Klimaschutz in einem neuen Kalten Krieg überhaupt möglich?

Ja, das ist eine gute Frage. Klimaschutz braucht globales und kollektives Handeln. Eine Welt, die in ihre Teile zerfällt und in der es schwierig wird, kollektiv zu handeln, hat tatsächlich Schwierigkeiten, den Klimawandel aufzuhalten. Insofern ist der Krieg in der Ukraine auch ein schwerer Schlag für den Klimaschutz. Überhaupt ist die sehr angespannte geopolitische Lage ein Problem. Allerdings ist Klimapolitik immer noch eine Ebene, bei der die Nationen erkennen, dass sie zusammenarbeiten müssen. Vielleicht helfen unsere klimapolitischen Probleme, diese geopolitischen Konflikte so weit im Zaum zu halten, dass es zumindest bei diesen menschheitsentscheidenden Fragen doch noch zu einer Kooperation kommen kann. Der IPCC selbst ist ja auch ein zwischenstaatliches Gremium, in dem alle Länder sitzen. Der aktuelle Prozess für den Sachstandsbericht hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit zumindest auf dieser Ebene noch funktioniert. Die Frage ist natürlich, wie sich das jetzt weiterentwickelt.

Es werden hohe Kosten entstehen

Gibt es über diese Ost-West-Problematik noch mehr Schwierigkeiten?

Für das globale Handeln ist ganz zentral, dass die Maßnahmen als fair wahrgenommen werden. Die Lasten müssen gerecht verteilt werden. Der aktuelle Bericht stellt fest, dass effiziente Industrieländer, die jetzt noch wie Deutschland fossile Brennstoffe importieren, Gewinner der Transformation sein werden. Klimaschutzprogramme haben eine größere Energiesicherheit zur Folge. Unsere Wirtschaft insgesamt wird nachhaltiger sein. Mit dem Ausstieg aus der Kohle sinkt auch die Umweltverschmutzung. CO2 – intensive Entwicklungsländer jedoch brauchen viel Technologie, um von ihrer alten Wirtschaftsweise wegzukommen. Deshalb entstehen ihnen hohe Kosten. Sie brauchen internationale Unterstützung. In den Klimaverhandlungen wird zum Beispiel immer die Kennzahl von 100 Milliarden Dollar genannt, die im Jahr von Norden nach Süden fließen sollte, aber bisher noch nicht erreicht wurde. Diese Unterstützung müsste eigentlich noch sehr viel stärker ausfallen. Die größten Investitionsbedürfnisse beim Umschwenken entstehen nun einmal in der sich entwickelnden Welt.

Atomenergie wohl nicht die beste Option

Sollten wir in der aktuellen Lage vielleicht doch noch an der Atomenergie festhalten?

Für den Klimaschutz ist es im Prinzip besser, wenn Atomkraftwerke weiterlaufen als wenn Kohlekraftwerke weiterlaufen. Die Frage ist aber, ob ein Weiterbetrieb zum jetzigen Zeitpunkt rechtlich überhaupt noch möglich wäre. Wie sieht es mit der Sicherheit eines Weiterbetriebs aus? Dann sollte man auch nicht vergessen: Wo kommt eigentlich das Uran her? Würde der kurzfristige Weiterbetrieb der Atomkraft wirklich unsere Unabhängigkeit erhöhen? Ich bin in dieser Debatte nicht so tief drin, aber ich habe das Gefühl, dass Atomkraft augenblicklich keine gute Option ist. In der jetzigen Situation der hohen Energiepreise und der allgemeinen Unsicherheit halte ich es für wichtig, dass die Politik die Nerven nicht verliert.

Wie geht man als Klimawissenschaftler eigentlich damit um, wenn die Welt einfach nicht auf die Warnungen hören will und zu wenig geschieht?

Es ist ein ständiges Ringen. Den IPCC gibt es nun auch schon seit 30 Jahren. In der Klimakonferenz von Rio wurde im Jahr 1992 das Ziel gesetzt, dass es nicht zu einem gefährlichen Eingriff des Menschen in das Klima kommen sollte. Seitdem sind aber die Emissionen ständig gestiegen – und es ist bereits zu einem gefährlichen Eingriff gekommen. Das ist natürlich frustrierend. Es ist aber wichtig, dran zu bleiben. Und es ist schon zu sehen, dass sich die Klimadebatte in den letzten Jahren verändert hat. Europa will jetzt zum Beispiel Ernst machen mit dem Klimaschutz. Natürlich versuchen Interessengruppen das immer zu blockieren. Trotzdem stehen die Weichen in die richtige Richtung. Auch die technologische Entwicklung gibt uns neue Möglichkeiten in die Hand. Es wird auch weltweit viel mehr über Klimaschutz geredet, was im Bericht auch so vermerkt ist. Das Problem gegenwärtig ist: Um das 1,5 Grad-Ziel zu halten, müssten wir jetzt binnen 30 Jahren die Emissionen auf Null bringen. Das ist wirklich eine Herausforderung.

Was hat sie am aktuellen Klimaschutzbericht noch am ehesten optimistisch gestimmt?

Viele Länder geben sich jetzt auch langfristige Ziele. Das ist für den Klimaschutz sehr wichtig. Der Transformationsprozess zu einer treibhausgasneutralen Gesellschaft dauert Jahrzehnte. Der Werkzeugkasten in Deutschland und der EU ist auch da. Ganz zentral ist da der CO2 – Preis, der allerdings noch weiter steigen müsste. Auch die Technologien entwickeln sich und in der Wirtschaft wird das Thema stärker wahrgenommen. Es gehen auch Investitionen stärker in dieser Richtung. Das ist alles positiv. Aber jetzt müssen die Regierungen all die Werkzeuge auch wirklich in die Hand nehmen, um endlich zu dem Punkt zu kommen, wo die Emissionen weltweit deutlich sinken.

Von Rüdiger Braun