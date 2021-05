Potsdam

Das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam könnte künftig ein Teil des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam werden. Dies bestätigte der wissenschaftliche Direktor des Forschungsinstituts, Ortwin Renn, auf MAZ-Nachfrage. Die Zusammenführung mit dem GFZ sei aber nur eine von vielen Optionen, die derzeit diskutiert würden, so Renn. Entscheiden über die Möglichkeit einer solchen Zusammenführung werde der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages am 21. Mai. Dem Gremium liegt ein Vorschlag des Bundesforschungsministeriums vor.

Grund für die mögliche Zusammenführung ist die dauerhafte Finanzierung des im Februar 2009 mit dem ehemaligen Umweltminister Klaus Töpfer als damaligem Direktor gegründeten Instituts. Die Forschungseinrichtung hatte seither vom Bund und auch vom Land Brandenburg jeweils nur Geld für einzelne Forschungsprojekte bekommen. Da der Wissenschaftsrat mit seiner jüngsten Einschätzung zum Schluss kam, das Institut verdiene eine dauerhafte und institutionelle Finanzierung, braucht es jetzt eine neue Organisation. Würde das IASS dem GFZ zugeordnet, würde es automatisch Teil der Helmholtz-Gemeinschaft. Diese Forschungsinstitute werden zu 90 Prozent vom Bund, zu 10 Prozent von den Ländern finanziert.

Am liebsten ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft

„Ursprünglich hätten wir die Option bevorzugt, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft zu werden“, so Renn. Die Leibniz-Gemeinschaft vereine kleinere Forschungsinstitute. Das IASS, dessen deutscher Name seit 2017 Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung lautet, hätte nach Meinung Renns mit seinen etwa 150 Mitarbeitern sehr gut in diese Gemeinschaft gepasst. Der Vorteil sei dann gewesen, dass das IASS als eigenständiges Institut hätte bestehen bleiben können. Allerdings seien die Aufnahmebedingungen in die Leibniz-Gemeinschaft derzeit kompliziert. Das Institut hätte wahrscheinlich bis 2026 warten müssen, bis es endgültig Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft geworden wäre.

IASS-Direktor Ortwinn Renn möchte die unabhängige Forschung sichern. Quelle: Lotte Ostermann

Die Option, das IASS könne Teil des GFZ werden, hatte schon vor Jahren dessen früherer Direktor Reinhard Hüttl ins Spiel gebracht. Wie genau diese Verbindung aussehen könne, sei noch völlig offen und müsse juristisch geklärt werden. „Wir wollen jedenfalls keine Abteilung des GFZ werden“, sagt Renn. Das IASS lege großen Wert auf die Unabhängigkeit seiner Themen und auf die Unabhängigkeit seiner Budgetierung. Die wäre bei einer solchen Konstruktion kaum gegeben. Denkbar wäre zum Beispiel auch die Konstruktion „Institut am GFZ“. Dadurch wäre die Eigenständigkeit gesichert.

Renn betont, dass sowohl der Bund wie auch das Land dem IASS zugesichert hätten, die Größe des Instituts beizubehalten. Einschnitte bei der Zahl der Mitarbeiter etwa werde es nicht geben. „Die Grundfinanzierung ist zugesagt“, so Renn. Auch am Standort des Instituts in der Berliner Vorstadt werde sich nichts ändern. Insgesamt sei die Diskussion trotzdem noch offen, betont Renn. Dem Rechnungsprüfungsausschuss liege der Vorschlag des Bundesforschungsministeriums über eine Anbindung des IASS an das GFZ nun vor. Es sei schwer zu sagen, wie er entscheide. Denkbar sei zum Beispiel auch, dass das IASS ein eigenes, von Bund und Land oder nur vom Land getragenes Institut werde.

Es gäbe noch andere Lösungen

In diesem Falle sei man zwar selbständig, aber abhängig von politischen Grundsatzentscheidungen. So war das Zentrum für Interdisziplinäre Risikoforschung und nachhaltige Technikentwicklung an der Universität Stuttgart, dessen Direktor Renn gewesen war, nach einem Politikwechsel geschlossen worden. Rein theoretisch käme auch eine Mitgliedschaft in der Max-Planck-Gesellschaft oder bei den Fraunhofer-Instituten in Frage. Doch entspreche die Ausrichtung des IASS nicht der üblichen Grundlagenforschung an den Max-Planck-Instituten, die Fraunhofer-Forschung sei wiederum im Gegensatz zu den auch sozialwissenschaftlichen Ansätzen des IASS sehr technisch ausgerichtet.

Dass tatsächlich noch viele Fragen ungeklärt seien, betont auch der Abgeordnete der Grünen im Bundestag, Kai Gehring. Zusammen mit anderen Abgeordneten hat der Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule eine Kleine Anfrage zur Zukunft des Instituts gestellt. Für ein vernünftiges Verfahren müsse Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen, „zumal Nachhaltigkeitsforschung in all ihren Facetten wesentlich zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit beiträgt und Transformationen technisch, sozial und ökologisch bewältigen hilft“, so Gehring.

Von Rüdiger Braun