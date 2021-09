Potsdam

Potsdams Klimaschützer holen den Himmel auf die Erde: Wenn am Freitagmittag zum weltweiten Klimastreik um 12 Uhr eine Kundgebung von Fridays for Future in Potsdam auf dem Alten Markt beginnt, wird ein riesiges Himmelsbild auf dem Pflaster liegen: Eine dunkle Starkregenwand schüttet schwarzes Nass aus, doch am Horizont ist der Himmel schon wieder blau und gesäumt von weißen Schäfchenwolken.

Zwischen diesen beiden Extremen spielt sich das Klima ab, findet die Potsdamer Himmelsmalerin Angela Kaiser, die das Bild in den vergangenen Tagen zusammen mit mehreren Unterstützern geschaffen hat. 16 Meter breit ist das Bild und fünf Meter hoch. Ein Bild auf Stoff wurde es, weil es die Denkmalpflege abgelehnt hat, den Platz großflächig mit einem solchen Motiv zu bemalen, mit abwaschbarer und biologisch abbaubaren Naturfarben zwar, doch die Reste hätten sich über Tage in den Ritzen zwischen den Steinen gehalten.

Nun also Stoff, insgesamt rund 100 Quadratmeter, gesponsert von der schwedischen Firma Big Image, die auf dem Gelände von Gewerbe im Park (Gip) in Babelsberg, dem einzigen Standort in Deutschland, den weltgrößten Tintenstrahldrucker betreibt: Fotos oder andere Bilder können dort bis zu einer Größe von 12 mal 50 Meter gedruckt werden. Die gesponserten Baumwollstoffe sind Reste aus solchen Giga-Formaten – für die Firma aber eine ganz bewusste Spende an Fridays for Future, wie Big-Image-Mitarbeiterin Conny Herwig sagt. Das Unternehmen sei umweltorientiert und arbeite mit selbst gemischten Naturfarben. Die Spende sei mit dem Mutterunternehmen in Schweden abgesprochen und könne wiederholt werden.

Naturfarbenfirmen sponsern das Kunstwerk

Das politisch gemeinte Kunstwerk ist eine Benefizaktion verschiedener Unternehmen. Blaue Wandfarbe kam von der Potsdamer Firma „Naturfarben“, natürliche Erd- und Mineralpigmente steuerte „Kreidezeit“ aus Lahmspringe (Niedersachsen) bei, ökologische Wandfarben stammen von „Auro“ aus Braunschweig (Niedersachsen). Angela Kaiser stellte aus Beständen ihrer Firma „Kaiserhimmel“ Pigmente, Folien und Malgerätschaften. Zu denen griffen seit dem vergangenen Wochenende der Berliner Himmelsmaler und Restaurator Virla Gottschlich, die Behlerthof-Bewohner Agnes Wenzlaff mit Töchterchen Lotte (4), Oliver Laaser und Frida (9) sowie Anna Jasmin Duksch (18), Sprecherin von Fridays for Future in Potsdam, die sich riesig freut über die künstlerische Unterstützung.

Angela Kaiser: Ich muss aktiv was machen

„Dieses Jahr im sommerlichen Garten kam mir die Idee, etwas aktiv machen zu müssen und nicht immer nur rumzusitzen und sich darüber aufzuregen, was alles in der Politik schief läuft“, erzählt Angela Kaiser: „Denn seit 20 Jahren bin ich ein Öko, kaufe fast alles aus zweiter Hand, fahre ein Auto mit Gasanlage, wohne in einer kleinen Wohnung, benutze seit zehn Jahren nur natürliche Farben und Pigmente in meinem Unternehmen und habe natürlich Ökostrom.“

Bewohner der Behlerthöfe malen Himmel für den Klimastreik von Fridays for Future am 24.September in Potsdam Quelle: Rainer Schüler

Aber ihr reichte das nicht. „Muss Mann oder Frau nicht einfach mal aufstehen und Flagge zeigen? Wir sitzen schließlich alle in einem Boot (Planet Erde), und die jungen Leute rudern gerade wie bescheuert gegen den Wasserfall an, auf den wir zusteuern, und wir Älteren sitzen einfach da, legen die Füße hoch und schauen mit Chips in der Hand dem Drama zu“, sagt sie: Die Wissenschaftler von Scientists for Future hätten einfach Recht: „Wenn mir ein Fachmensch sagt: ,Das gibt ein großes Unglück, wenn wir jetzt nichts tun’, dann handele ich doch! Ich kenne niemanden, der etwa gravierende Bedenken eines Statikers in den Wind schlägt und riskiert, dass Menschen ums Leben kommen. Warum denken Politiker nicht mal pragmatisch wie ein Bauleiter?“

Bild und Banner sind wiederverwendbar

Sie kontaktierte Fridays for Future in Potsdam und besprach ihre Ideen mit Anna Ducksch und Florian Kirchesch. Dann verschob sie spontan mehrere Aufträge, lud die „versetzten“ Kunden einfach zur Demo ein und legte los: „Denn jetzt ist die Klima-Wahl! Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Das Gute an dem Riesenbild auf dem Pflaster des Alten Marktes und den beiden acht beziehungsweise 14 Meter breiten Spruch-Bannern ist: Alles ist wiederverwendbar über Monate und Jahre, und es hält sogar Regen stand, ohne abzufärben. Im Garten hat man den Gießkannentest gemacht.

„Lucy in the Sky“: Riesenhimmelsbild für die Klimastreik-Demo am Freitag. Quelle: Rainer Schüler

„Das große Kunstwerk ist ein Himmel, der auf dem Boden liegt“, sagt Angela Kaiser. „Das Wetter steht Kopf, sozusagen. Die drohende Gewitterwolke, die auf uns zu fliegt, symbolisiert die sich zuspitzenden Klimaveränderungen.“

FFF-Demo am Freitag am Alten Markt

Die Kundgebung zum weltweiten Klimastreik beginnt am Freitag um 12 Uhr auf dem Alten Markt. Dann spricht ein Wissenschaftler vom Potsdamer Institut for Advanced Sustainability Studies (Institut für Nachhaltigkeitsstudien – IASS). Es soll Live-Interviews mit Direktkandidaten zur Bundestagswahl geben, mit Benjamin Körner von Volt und Orson Baecker von Die Partei. Gespräche mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) wurden vorher aufgezeichnet und werden eingespielt.

Der Berliner Maler und Restaurator Virla Gottschlich half spontan mit beim Malen des Mega-Bildes für den Klimastreik in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Nach etwa einer Dreiviertelstunde zieht eine Demonstration durch die Stadt und kommt nach einer weiteren Dreiviertelstunde wieder am Alten Markt an, wo dann Daniel Margraf von der ÖDP, Saskia Ludwig von der CDU und die Einzelkandidatin Lou Yen Roloff reden sollen und die Liedermacherin Dota Kehr spielt. Anna Duksch hat bei der Polizei 500 Teilnehmer angemeldet, hofft aber auf 750 bis 1000. Den ersten Klimastreik hatte Fridays for Future am 21. Dezember 2018 durchgeführt.

Von Rainer Schüler