Potsdamer Klimaschützer planen nächste Fahrraddemo auf der Avus

Mit zwei Aktionen wollen die Potsdamer Aktivisten von Extinction Rebellion in der kommenden Woche für mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende protestieren. Den ersten Protest werden Autofahrer unmittelbar zu spüren bekommen: Für Mittwoch, 17. Juni, haben die Klimaschützer eine Fahrraddemo auf der Avus von Potsdam nach Berlin angemeldet, wie das Aktionsbündnis am Donnerstag mitteilte. In diesem Monat ist das bereits die zweite Fahrraddemo auf der Autobahn.

Zu den Initiatoren zählen demnach auch die Volksinitiative „Verkehrswende für Brandenburg jetzt“, der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) Brandenburg, der ADFC Berlin und Fridays for Future Potsdam. „Es kann einfach nicht sein, dass immer neue Autobahnen gebaut werden, parkende Autos sehr viel Platz in den Städten einnehmen und jährlich viele Menschen im Straßenverkehr sterben“, erklärte einer der Aktivisten von Extinction Rebellion in einer Pressemitteilung. Zuletzt hatte das Aktionsbündnis „ Potsdam autofrei“ am 2. Juni zu einer Fahrraddemo über die Autobahn 115 aufgerufen.

Versammlung zur Zukunft der Mobilität

Die zweite Aktion soll am Sonnabend, 20. Juni, auf dem Alten Markt in Potsdam stattfinden. Dort ist laut Extinction Rebellion Potsdam ab 13.30 Uhr eine offene Versammlung zum Thema „Zukunft der Mobilität“ geplant. Bei der Veranstaltung sollen Potsdamer miteinander ins Gespräch kommen und ihre Wünsche und Ideen zum Thema Mobilität einbringen können.

„Wir fordern eine Bürger*innenversammlung, die Vorschläge erarbeitet, wie Deutschland klimaneutral werden kann, das Artensterben gestoppt und bereits jetzt betroffene Menschen unterstützt werden können,“ sagte Tino Pfaff aus dem Presseteam von Extinction Rebellion. „Unser demokratisches System benötigt dringend ein Update.“

Mit den Protestaktionen schließt sich das lokale Bündnis einer bundesweiten „Protestwelle“ an: In über 40 Städten plant Extinction Rebellion Demonstrationen und Veranstaltungen zu Klimaschutz. Eine für Anfang Mai geplante Reihe von Protesten hatten die Aktivisten wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Von MAZonline/ruh