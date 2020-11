Potsdamer Kliniken fordern Böllerverbot zu Silvester

Potsdam

Die Potsdamer Krankenhäuser hoffen angesichts der Corona-Pandemie auf ein Böllerverbot zu Silvester. Im Land Brandenburg wird über ein solches bereits diskutiert – die Landes-Grünen haben der MAZ bestätigt, mit der Idee zu sympathisieren. der Hintergrund: Die Krankenhäuser im Land sind wegen der hohen zahl an Corona-Infektionen ohnehin an ihren Leistungsgrenzen, Verletzte wegen Böller-Unfällen würden die Notaufnahmen über Gebühr belasten.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagt, man werde sich einer entsprechenden Debatte nicht verschließen – zugleich betont der Landespolitiker aber auch die Verantwortung der Kommunen. Die Gemeinden könnten also Feuerwerke verbieten oder Böller-Verbotszonen ausweisen, wie es beispielsweise in Berlin inzwischen getan wird.

Stadtverwaltung denkt nicht über Verbot nach

Die Potsdamer Verwaltung allerdings denkt zur Zeit nicht über ein Verbot nach. „Gegenstand der aktuellen Diskussionen ist ein generelles Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern. Da das Abzünden dieser und damit auch der Verkauf von Feuerwerk auf der Grundlage von Bundesrecht zulässig ist, kann eine Gemeinde dies nicht durch kommunale Rechtssetzung ändern“, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Bereits mehrfach hatten die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung versucht, zumindest einzelne Verbotszonen in der Stadt auszuweisen, etwa rund um das Unesco-Welterbe, waren aber mit ihrem Vorhaben gescheitert.

Dabei ist die Situation aus Sicher der Krankenhäuser eindeutig. „Ich selbst halte ein Verbot in der derzeit angespannten Lage, insbesondere für die Notaufnahmen und mit Blick auf die Intensivstationen, für sehr sinnvoll“, sagt Antje Pfaffe, Chefärztin der Notaufnahme und Leiterin der Aufnahmestation am St. Josefs-Krankenhaus.

Das vergleichsweise kleine St. Josefs-Krankenhaus leiste zwar jedes Jahr nur wenige Erstversorgungen von Unfällen im Zusammenhang mit Böllern. „Dies liegt daran, dass wir in unserem Haus weder eine Handchirurgie noch eine Augenklinik haben. Nach der Erstversorgung verlegen wir daher weiter. Verbrennungen, insbesondere im Bereich von Händen und Gesicht, werden in der Regel von den Rettungsdiensten Potsdam und Potsdam-Mittelmark direkt in das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn gebracht. Hier werden sogenannte Verbrennungsbetten für die Region vorgehalten“, sagt Krankenhaussprecher Benjamin Stengl. „Einige Verletzte gehen auch direkt in das Klinikum Ernst-von Bergmann.“

Weniger Party, weniger Patienten?

Allerdings sind in der Silvesternacht nicht nur die Böller-Unfälle typisch, auch alkoholbedingte Ausfälle landen in den Notaufnahmen – und damit wiederum im Josefs-Krankenhaus. Die Hoffnung lautet offenbar: Weniger Böller, weniger Party, weniger belegte Betten, mehr Kapazitäten für Covid-Patienten.

Im Bergmann-Klinikum wiederum hat man alljährlich mit schweren Verletzungen zu tun, die vom Feuerwerk stammen. „In der Silvesternacht ist die Notaufnahme des Klinikum Ernst von Bergmann immer stark frequentiert. Die Kolleginnen und Kollegen bereiten sich mit verstärkten Schichten jährlich auch darauf vor“, sagt Krankenhaussprecherin Damaris Hunsmann.

Schwerpunkte der zu versorgenden Erkrankungen oder Verletzungen seien solche unter Alkoholeinfluss aufgrund von Stürzen oder nach Prügeleien. „Dazu kommen immer wieder teils schwere Verletzungen, die auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen sind. Dazu zählen Hand- und Augenverletzungen sowie Verbrennungen im Gesicht.“ In den vergangenen Jahren hätten die Mediziner hier einen Anstieg der Fallzahlen bemerkt, sagt Damaris Hunsmann.

Vier mal abgesprengte Finger

So sei es zu vier besonders schweren Handverletzungen mit Verlusten von Fingern gekommen, die durch die Handchirurgen operativ versorgt werden mussten. Kleinere Verletzungen und Verbrennungen konnten ambulant behandelt werden. 2018 und 2019 kamen außerdem 24 Patienten mit Augenverletzungen an Silvester in die Notaufnahme, sieben davon so schwer verletzt, dass sie stationär versorgt werden mussten. Drei Patienten, darunter ein Kind, mussten notfallmäßig operiert werden. Das sind keine Bagatellverletzungen: „Bei der Hälfte der schwerverletzten Pateinten muss mit bleibenden Schäden am Auge gerechnet werden“, betont Hunsmann.

Der Appell aus dem Bergmann-Klinikum ist daher eindeutig. „In diesem Jahr sind die Kliniken schon genug belastet: zu den Covid-Patienten dürfen nicht auch noch Patienten mit vermeidbaren Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper kommen. Aus diesem Grund sind wir, das Team der Klinik für Augenheilkunde und die Kollegen der Zentralen Notaufnahme uns einig: kein privates Feuerwerk!“ sagt Ameli Gabel-Pfisterer, Leitende Oberärztin der Augenklinik am Klinikum Ernst von Bergmann.

Allerdings erteilt die Stadtverwaltung auch einem zentralen Feuerwerk, wie es in vielen Ländern, etwa den USA, gang und gäbe ist, eine Absage: „In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass die Stadt keine öffentlichen Feuerwerke durchführen und auch nicht genehmigen wird. Aktuell liegen ohnehin keine Anträge vor“, so ein Stadtsprecher.

