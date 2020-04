Potsdamer Klinikum bestätigt: Es gibt die Corona-Liste

Potsdam

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ führt tatsächlich eine Linelist zum Coronavirus. Das bestätigt Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage. Wie berichtet, hatte die Amtsärztin der Stadt Potsdam am Montagabend bei einer Pressekonferenz mitgeteilt – und so legt es auch der Bericht des Robert-Koch-Instituts nahe – dass diese so wichtige Dokumentation von Covid-19-Infizierten fehlt.

Nun erklärt die Klinikums-Sprecherin: „Das Klinikum Ernst von Bergmann führt diese besagten Linelists zum Coronavirus – wie sie diese auch in anderen Ausbruchsgeschehen führt.“ Zu Beginn habe man eine Excel basierte Liste geführt „und im Laufe der vergangenen Tage ist diese in ein speziell dafür entwickelten Softwaretool überführt worden“, so Hunsmann.

Stellt sich die Frage: Warum liegt diese Liste dem Gesundheitsamt nicht vor? Und warum mahnen auch die Experten des Robert-Koch-Instituts in ihrem Bericht das Führen einer solchen Dokumentation an? Nach MAZ-Informationen hat sich das Klinikum bisher geweigert, diese Liste der Stadt auszuhändigen. Dabei hat das Gesundheitsamt die Dokumentation zweimal schriftlich und auch mündlich angemahnt. Dazu erklärt nun Hunsmann: „Bisher gab es durch das Gesundheitsamt nur die Anordnung, diese Liste zu führen und vorzulegen. Dem wird das Klinikum Ernst von Bergmann auch nachkommen.“ Damit bestätigt sie zumindest soviel: Die Liste liegt dem Gesundheitsamt trotz Anordnung bis heute nicht vor.

Auf die Frage, ob das RKI Einblick in die Linelist erhalten hat, erklärt Hunsmann: Eine Excel basierte Liste habe bereits bei der Begehung durch das RKI vorgelegen. „Im Detail ist man bei dieser Begehung auf diese nicht eingegangen“, so Hunsmann.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff