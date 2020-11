Innenstadt

Die Initiatoren des doppelten Bürgerbegehrens für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ kritisieren die mangelnde Umsetzung. Jörg Kwapis als Sprecher verwies am Montag in einem Pressegespräch auf den Stadtverordnetenbeschluss vom Mai, mit denen die Forderungen bestätigt wurden.

Kwapis kritisierte, dass bei der beschlossenen Einstufung der Kollegen nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Einzelverträgen die Berufserfahrung nicht berücksichtigt werde. Das sei „völlig gegen den Beschluss der Stadtverordneten“, so Kwapis.

Mitarbeiter verlieren Realeinkommen

Die Mitarbeiter verlören damit real an Bruttoeinkommen. Bei Schwestern und Pflegern könne das 200 bis 300 Euro pro Monat bedeuten. Dass diese Regelung realisierbar sei, beweise etwa das kleinere städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel.

Die Regelung widerspreche auch einer Intention der Begehren, nach der die Situation am Haus stabilisiert und besonders das angestammte Personal im Haus gehalten werden sollte.

Die selbe Situation mit Einzelverträgen ohne Anerkennung der Erfahrungsstufen gebe es bei bei den Mitarbeitern der Diagnostik: „Man redet immer von Systemrelevanz. Hier sind Menschen, die teilweise 24 Stunden angespannt tätig sind.“ Dass bei deren Honorierung die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft würden, sei eine „ganz klare Schäbigkeit“.

Bündnis: Oberbürgermeister in der Pflicht

Das Bündnis sehe die Stadt als Gesellschafterin und den Oberbürgermeister als Vertreter „in der Pflicht, auf die Geschäftsführung einzuwirken“.

Kwaps kritisierte zugleich die schleppenden Prüfungen zum Eintritt der Servicegesellschaft des Klinikums in den TVöD. Die Stadt mache vergaberechtliche Bedenken geltend. Dabei habe der Covid-Ausbruch im Frühjahr deutlich gemacht, „wie wichtig es ist, dass die Service-Gesellschaft engstens eingebunden“, sei, so der Sprecher.

Mit Blick auf andauernde Prüfungen im Auftrag der Stadt sagte Kwapis mit Verweis auf den Stadtverordnetenbeschluss: „Die einfachste Lösung wäre es, alle Unternehmenstöchter ins Haupthaus zurückzuführen.“

Warten auf den Tack-Bericht

„Noch katastrophaler in der Umsetzung“ ist laut Kwapis der Stadtverordnetenbeschluss zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Stadt habe mitgeteilt, dass sie vor entsprechenden Maßnahmen den Abschlussbericht der Tack-Kommission zur Untersuchung des Corona-Ausbruchs abwarten wolle.

Es glaube nicht, dass man darauf warten müsse, so Kwapis. Denn der OB habe auch nicht den Tack-Bericht abgewartet, als er den seit dem Ausbruch beurlaubten Klinikums-Geschäftsführer Steffen Grebner vorzeitig entlastete.

Anlass des Pressegesprächs waren laut Kwapis die am Mittwoch anstehende letzte Stadtverordnetensitzung des Jahres und die zweite Welle der Pandemie: „Das Wort Systemrelevanz war nicht so häufig wie in der ersten Welle zu hören. Aber auf den Mitarbeitern lastet wieder ein Hauptteil der Arbeiten, die zur Bewältigung der Pandemie nötig sind.“

