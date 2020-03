Klinikum erteilt Besuchsverbote und rüstet auf

Potsdam

In Potsdam gibt es weiterhin keinen bestätigten Corona-Fall unter Potsdamer Bürgern. Das berichtete Amtsärztin Kristina Böhm Freitagmittag in einer Pressekonferenz des Krisenstabs. „Die Zahl der Kontaktpersonen 1. Grades hat sich aber von 65 auf 74 erhöht“, sagte Böhm. Das oberste Ziel sei weiterhin, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, um die Verbreitung des Coronavirus auszubremsen – das gilt insbesondere auch für das Klinikum „ Ernst von Bergmann“.

Nach wie vor werden dort zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen behandelt: ein zweijähriges Kind aus Berlin und ein Erwachsener aus dem Landkreis Teltow-Fläming. „Beide sind in einem stabilen Zustand“, sagte der ärztliche Direktor des Klinikums und Chef der Infektiologie, Thomas Weinke. Zudem sei der erste Abstrich aller 25 Mitarbeiter, die mit dem infizierten Kleinkind Kontakt hatten, negativ gewesen – die Tests werden laut Weinke täglich wiederholt, die Kollegen arbeiten weiter. „Wir sind in dieser Hinsicht auf die Kooperation unserer Mitarbeiter angewiesen – darauf, dass sie Verständnis haben und die Versorgung unserer Patienten aufrecht erhalten“, so Weinke.

Deutliche Einschränkungen für die Angehörigen von Patienten kündigte Klinikums-Geschäftsführer Steffen Grebner an: „Wir müssen die Besucherfrequenz in unserem Haus reduzieren!“ Bis auf Weiteres seien Besuche auf besonders sensiblen Stationen gänzlich untersagt. Betroffen vom Besuchsverbot sind die Geriatrie (K2, K3), die Infektiologie (E1), die Intensivstation (BB2, BB3), die Weaningstation im Lungen- und Beatmungszentrum, die Intermediate-Care-Station – quasi die Brücke zwischen Intensivstation und Normalstationen – sowie die Stroke-Unit (D2) – also das spezielle Schlaganfall-Zentrum. „Wir wissen, dass die psychosoziale Betreuung und Begleitung für Patienten sehr wichtig ist“, räumte Thomas Weinke ein. Man wolle aber „in der aktuellen kritischen Situation“ jedes Risiko für besonders gefährdete Patienten ausschließen. Auch auf der Hämatologie und der Onkologie gelten eingeschränkte Besucherregelungen – dort hat man sich telefonisch mit dem Stationspersonal abzusprechen. In der Kinderklinik, auf der Mutter-Kind-Station, im Kreißsaal und auf der Neonatologie erhalten ausschließlich Eltern eine Erlaubnis. Die Gesundheitsbeigeordnete der Landeshauptstadt, Brigitte Meier ( SPD), wies darauf hin, dass es Personen, die kürzlich in Risikogebieten waren, generell verboten ist, Krankenhäuser auch nur zu betreten. Das gleiche gelt für Reha- und Behinderteneinrichtungen, für Schulen und Kitas, für Alten- und Pflegeheime und für Hochschulen.

Das Klinikum rüstet nun auch auf. „Was wir aus Italien lernen konnten ist, dass es zwei Ressourcen-Knappheiten gibt: die Verfügbarkeit von Personal und von Technik“, so Steffen Grebner. Das Klinikum verfüge derzeit über 56 Plätze auf der Intensivstation mit angeschlossener Beatmung – man habe nun 15 Beatmungsgeräte nachgeordert. Davon sollen sechs in der nächsten Woche geliefert werden, weitere neun „in naher Zukunft“. Laut Grebner erhalten Mitarbeiter, die bisher nichts mit der Intensivmedizin zu tun hatten, Crashkurse für den Umgang mit den Beatmungsgeräten. Man überlege zudem, von Acht-Stunden- auf Zwölf-Stunden-Dienste hochzufahren und ehemalige Mitarbeiter aus dem Ruhestand zu reaktivieren, um auf mehr Personal zurückgreifen zu können. Steffen Grebner: „Wir hoffen, mit dem Lerneffekt aus Italien, einen Vorsprung zu haben“.

Von Jan Russezki, Anna Sprockhoff und Nadine Fabian