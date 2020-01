Klinikum: Keine Gefahr für andere Patienten und Mitarbeiter

Potsdam

Trotz des Verdachts auf das Coronavirus geht der Betrieb im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ normal weiter. Das betonte Kliniksprecherin Damaris Hunsmann auf Nachfrage der MAZ: „Es besteht keine Ansteckungsgefahr für Patienten und Mitarbeiter.“

Wie berichtet war am Mittwochabend eine Jugendliche, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert hat, in das Klinikum eingeliefert worden. Im Verlaufe des Donnerstags soll bekannt gegeben werden, ob das Mädchen wirklich mit der schweren Lungenkrankheit, die sich von China aus weltweit verbreitet, infiziert ist oder nicht. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird die Patientin nicht verlegt, sondern hier bei uns im Klinikum weiterbehandelt“, sagt Damaris Hunsmann. „Für uns ändert sich nichts – wir haben tagtäglich mit virologischen Erkrankungen zu tun.“ Die Behandlung verlaufe so wie bei anderen Atemwegserkrankungen. Eine auf das neuartige Virus zugeschnittene Therapie steht laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung derzeit nicht zur Verfügung.

In Quarantäne auf der Station für Infektiologie

Die Patientin befindet sich derzeit in Quarantäne auf der Station für Infektiologie. Dort werden neben sämtlichen allgemeininternistischen Erkrankungen schwerpunktmäßig Patienten mit dem breiten Spektrum der einheimischen Infektionskrankheiten, mit akuten und chronischen Lebererkrankungen, mit HIV-Infektionen sowie mit Tropenkrankheiten diagnostiziert und behandelt.

Das Isolierzimmer ist nur über eine Schleuse zu erreichen

Die Klinik für Infektiologie verfügt über mehrere Isolierzimmer für hoch ansteckende Patienten. „Die Zimmer sehen aus wie alle anderen – sie verfügen aber über eine Schleuse“, erklärt Damaris Hunsmann. In einem kleinen Vorraum ziehen sich Ärzte, Pfleger und Besucher um – je nach Sicherheitsstufe legen sie zum Beispiel Handschuhe, Mundschutz, Überschuhe, Einwegkittel und Hauben an. Wer das Patientenzimmer wieder verlässt, legt diese Sachen in spezielle Behälter – die Schutzbekleidung werde laut Hunsmann entsorgt.

„Das Team ist routiniert“

„Die Ärzte und Pfleger unserer Infektiologie haben eine langjährige Erfahrung“, sagt Damaris Hunsmann. „Das Team ist routiniert – und hat es im Alltag oft mit noch viel ansteckenderen Krankheiten zu tun.“

Wie genau das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragen wird, wird noch erforscht. Als wahrscheinlich gilt derzeit, dass die Corona-Viren vor allem über eine Kontakt- und Tröpfcheninfektion weitergegeben werden – also durch direktes Anhusten oder Körperkontakt mit einer kranken Person. Eine reine Übertragung über die Luft wurde bisher nicht nachgewiesen.

Von Nadine Fabian