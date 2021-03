Innenstadt

Das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“ kann jetzt selbst den Ursprung und die Verbreitung von Corona-Mutationen ermitteln. Seit einer Woche arbeitet ein neuartiges Gerät zur Sequenzierung von verändertem Viren-Erbgut. Es erkennt jede Mutation, doch die wenigsten Veränderungen haben schon einen Namen. Die gewonnen Daten können in ein weltweites Datenbanksystem eingespeist und miteinander verglichen werden. Im Potsdamer Labor wurde bislang nur die britische Variante B.1.1.7 nachgewiesen. Sie macht aber schon 84 Prozent aller positiven Corona-Proben aus.

Herkunft der Mutationen wird geklärt

Wie der medizinische Geschäftsführer der Diagnostik GmbH des Klinikums, Evangelos Tsekos, am Dienstag der Presse im Labortrakt des Krankenhauses sagte, wird die britische Mutation schon in einem so genannten Target-PCR erkannt, die dem normalen PCR-Test folgt. Der neue Sequenzier-Apparat kann dann aber im Datenabgleich mit zahllosen weiteren Proben ermitteln, woher die Variante stammt und welchen Verbreitungsweg sie genommen hat.

Die zuvor pipettierten Proben werden in die „Flow Cells“ der Sequenziermaschine eingebracht. Quelle: Bernd Gartenschläger

So weiß man, ob es viele „diffuse Einträge“ gegeben hat oder einen so genannten Cluster, der gut eingrenzbar und als Ausbruchsort auch isolierbar ist. Weltweit gibt es bereits 4200 Mutationen, wobei Länder wie der Iran gar keine melden. Das Virus kann sich an allen seinen 30.000 Stellen des Genoms verändern und tut das nach dem Zufallsprinzip auch.

Das etwa 50.000 Euro teure Gerät des Klinikums ist in einer Art Leasing beschafft worden und könnte zurückgegeben werden, falls es nach dem Abklingen der Pandemie nicht mehr gebraucht wird. Doch der kaufmännische Geschäftsführer der Diagnostik GmbH des Klinikums, Carsten Köhler, würde es gerne dauerhaft behalten, weil man mit ihm jegliches Erbgut untersuchen kann, auch bei Tumor- und anderen Krankheiten.

Geräte dieser Art sind seit 2015 in England entwickelt worden, zunächst natürlich für andere Zwecke. Es gibt sie – je nach Leistungsfähigkeit – in Handy- und Tabletgröße, aber eben auch in der größten Variante, die das Klinikum beschafft hat. Zahlreiche Forschungsteams in aller Welt nutzen solche Technik zur Analyse von Gen-Material, auch solchem längst ausgestorbener Lebewesen.

Maschine noch nicht ausgelastet

Die Maschine im Klinikum kann auf fünf Proben-Trägern, den Flow Cells, bis zu 500 verschiedene Proben binnen vier bis sechs Stunden pro Tag analysieren, im Klinikum läuft sie zehn Stunden täglich. Doch ist man vom Maximalwert weit entfernt. Zuvor gibt es nämlich ein aufwendiges Verfahren zur Pipettierung und Aufarbeitung der Proben, das acht Stunden dauert. Und am Ende müssen Fachkräfte die Ergebnisse auswerten – ein für Laien unübersichtliches System grauer und bunter Linien; ein bestimmtes Muster dieser Linien zeigt dann die britische oder südafrikanische Variante von Covid 19. Pro Woche sind derzeit etwa 50 bis 100 Tests möglich; jede Probe erzeugt eine Datenmenge von etwa 10 Gigabite.

Im Klinikum gibt es erst drei Laboranten, die das Pipettieren und Auswerten beherrschen, zwei weitere werden eingearbeitet. Wie schon seit Beginn der Testphase Anfang März werden die Ergebnisse parallel auch in Bielefeld untersucht. Die Proben kommen nicht nur aus Potsdam selbst, sondern aus dem ganzen Land Brandenburg. Im Klinikum sind 35 Patienten und zehn Mitarbeiter mit der britischen Mutation infiziert.

Massenabstriche bringen Schübe

Mit der Zahl der aktuell auszuwertenden Proben kommt das Klinikum gut zurecht, doch kann es Tsekos zufolge zu Schüben kommen, wenn große Menschengruppen auf einmal abgestrichen werden. Tsekos rechnet mit bis zu 400 Proben, wenn demnächst das Personal und die Schüler in sechs bis sieben Schulen getestet werden. Aber natürlich kommen dann nur die positiven Corona-Proben ins Klinikum.

