Potsdamer Knut Andreas wird Chefdirigent in Brasilien

Potsdam

Der Künstlerische Leiter des Sinfonieorchesters Collegium musicum Potsdam, Knut Andreas, ist zum Chefdirigenten des brasilianischen Sinfonieorchesters Piracicaba ernannt worden. Das teilte das Collegium am Dienstagabend in Potsdam mit. Andreas wurde am vergangenen Wochenende in Brasilien anlässlich eines Weihnachtskonzertes, bei dem er das Orchester dirigierte, offiziell berufen, nachdem er von den Musikerinnen und Musikern für diese Aufgabe gewählt worden war.

Das Orchester sei seit dem ersten Konzert, das es 2019 unter der Leitung des Potsdamers gespielt hat „begeistert von diesem deutschen Dirigenten“, sagte der stellvertretende Künstlerische Direktor des Orchesters., André Micheletti.

Zwischen Collegium musicum Potsdam und Sinfonieorchester in Brasilien

Andreas übernimmt seine neue Aufgabe zum 1. Januar 2022 und wird dann zwischen Deutschland und Brasilien pendeln. Neben seiner Tätigkeit als Künstlerischer Leiter des Collegium musicum Potsdam ist er noch Dirigent des Jugendsinfonieorchesters Berlin am dortigen Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium und Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam.

Das Sinfonieorchester Piracicaba ist nach eigenen Angaben eines der traditionsreichsten Orchester Brasiliens mit einer 120-jährigen Geschichte. Andreas hatte es bei seinen Debüt 2019 Werke von Tschaikowsky, Strauss und Saint-Saëns spielen lassen. Seitdem war er mehrfach in Piracicaba zu Gast.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 42-jährige Andreas widmet sich seit mehr als zehn Jahren dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Brasilien, engagiert sich in soziokulturellen Projekten und dirigierte auch andere Orchester in Brasilien. Die Stadt Piracicaba befindet sich im brasilianischen Bundesstaat São Paolo und hat rund 410.000 Einwohner.

Von MAZonline