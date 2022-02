Potsdamer Kompostierungsanlage in Nedlitz ist vom 1. März an wieder geöffnet

Nedlitz

Die Kompostierungsanlage der Stadtentsorgung Potsdam (STEP) in Nedlitz ist von kommendem Dienstag an wieder geöffnet. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Strauch-, Baum- und Heckenschnitt, Gartenabfälle und Rasenschnitt können dort gegen Gebühr abgegeben werden.

Das städtische Unternehmen produziert aus den Gartenabfällen Kompost für den biologischen Landbau. „Wer seinen Garten nachhaltig aufwerten möchte, kann den mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichneten STEP-Kompost dort auch kaufen“, so das Unternehmen in der Mitteilung.

Kompost ist gut für den Garten

Der Kompost fördere das Bodenleben und damit die Bodenfruchtbarkeit, verbessert die Durchlüftung und erhöht dessen Wasserhaushalt. „Zusätzlich ermöglicht er den Pflanzen einen energievollen Start nach der Winterpause und gibt neue Kraft für eine ertragreiche Ernte“, wirbt das Unternehmen für sein Rottematerial.

Neben der Anlieferung in Nedlitz können Grünabfälle auch an den Wertstoffhöfen in Drewitz und am Neuendorfer Anger kostenpflichtig abgegeben werden. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass die Grünabfälle vor Abgabe nicht längere Zeit zwischengelagert werden sollten. Durchfeuchtes und bereits verrottetes Material werde nicht mehr angenommen.

Die Kompostierungsanlage Nedlitz am Lerchensteig 25 b ist montags bis donnerstags vom 8.00 bis 15.30 Uhr, freitags von 9.30 bis 18.00 Uhr und sonnabends von 8.00 bis 14 Uhr geöffnet.

Von MAZonline