Um das Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ vor weiterem Verfall zu schützen, beginnt der Sanierungsträger Potsdam in Kürze mit der Sicherung von vier besonders schwer beschädigten Bildtafeln.

Noch im Juli werden vier Tafeln besonders geschützt

Auf MAZ-Anfrage erklärte Sprecherin Anna Winkler: „Die Sicherungsarbeiten in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt werden voraussichtlich in der letzten Juliwoche und in der ersten Augustwoche stattfinden.“

Vier Tafeln an der Westseite zur Dortustraße werden wetterfest mit einem Klebstoff überzogen, der das Abbröckeln von Mosaikteilen verhindern soll. Zusätzlich werde in manchen Bereichen „ein engmaschiges Kunststoffnetz und für das Schließen von Löchern retuschiertes Japanpapier angebracht.“ Die Sicherungsarbeiten finden unabhängig vom Angebot der Wüstenrot-Stiftung statt, die das Kunstwerk gerne vollständig restaurieren würde.

Die Bildtafeln mit der Sonne sind ebenfalls schwer geschädigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Stiftung Garnisonkirche

Diese mögliche Rettung des Kosmos-Mosaiks wurde am Mittwoch sowohl von der Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche als auch von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) begrüßt.

Die Garnisonkirchen-Stiftung, auf deren Grundstück ein kleiner Teil des städtischen Kunstwerks steht, und auch die zugehörige Fördergesellschaft „befürworten schon seit Jahren den Erhalt des Mosaiks als geschichtliches Zeugnis. Denn es geht - wie beim Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam - auch hier darum, die Spuren von Geschichte zu erhalten und neu zu zeigen, um sich zu erinnern und zu lernen. So ist es richtig, die Mosaiktafeln, als Zeugnis der DDR zu konservieren“, teilte Vorstand Peter Leinemann mit.

Die junge Frau gehört zu den charakteristischen Figuren auf den 18 Bildtafeln. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Hiermit jedoch den umstrittenen Erhalt des Rechenzentrums zu verbinden und die stadtplanerischen und rechtlichen Rahmenbedingen und bestehende Verträge zu ignorieren, kommt sicher nicht in Betracht“, so Leinemann weiter. Er nimmt damit auf die Förderbedingung der Wüstenrot-Stiftung Bezug, die sich nur engagieren wolle, wenn das Mosaik nach der Restaurierung für mindestens 20 Jahre mit dem Rechenzentrum verbunden bleibe. Bislang sieht die Beschlusslage der Stadtpolitik und der gültige Bebauungsplan den Abriss des Hauses nach 2023 vor.

Mike Schubert : „Gutes Signal, aber Diskussionen stehen noch aus“

Auch der Oberbürgermeister nahm zum überraschenden Angebot von Wüstenrot Stellung. „Das ist ein weiteres hoffnungsvolles Signal des Aufbruchs am Standort Garnisonkirche und Rechenzentrum ohne Vorgriff auf noch ausstehende Diskussionen und Entscheidungen. Wir werden das intensive Gespräch mit der Wüstenrot-Stiftung über einen weiteren Fortgang fortsetzen“ sagte er am Mittwoch.

Er werde sich gemeinsam mit den Partnern in der Stiftung Garnisonkirche und im Rechenzentrum im Rahmen der ab August anstehenden Gespräche über die Zukunft des Standortes Plantage auch zur Frage des Mosaiks abstimmen. „Eine Vorentscheidung über den Umgang mit dem Angebot und der noch offenen Fragen des Ortes ist nicht getroffen“, so Schubert.

Für ihn seien das Interesse der Wüstenrot-Stiftung, aber auch das des Architekten Daniel Libeskind und auch die Bundesmittel für eine Machbarkeitsstudie zum Kirchenschiff der Garnisonkirche positive Signale, „dass die aktive Suche nach einer Lösung für den jahrzehntelangen Streit um Garnisonkirche und Rechenzentrum für mögliche Partner und Spender am Ende interessanter ist als ein Dauerkonflikt mit verhärteten Fronten.“

Von Peter Degener