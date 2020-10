Innenstadt

Eine Ausstellung mit Küchenrollenbildern von Peter Rohn wird am 6. November in der Galerie „Gute Stube“ des Potsdamer Kunstvereins eröffnet. Die Idee zur Verwendung von Küchenrollen als Bildträger ergab sich zufällig 2014, im Jahr seines 80. Geburtstags, berichtet der Künstler: „Ich war der vielfältigen Mühen an den ,realistischen’ Bildern müde.“

Farben von der Pinselsäuberung

Ein halbes Jahr habe er das Atelier gelassen wie es war: „Auf meiner Palette, einer großen Glasplatte, erinnerten die erstarrten Ölfarbenhäufchen an den abgebrochenen letzten Versuch meiner bis dahin gültigen Malerei. Daneben, still getrocknet, lagen halbe Küchenrollen-,Servietten’, die noch die Farben von der Pinselsäuberung auf ihrer Fläche zeigten.“

Peter Rohn: unbenannt, Quelle: Thomas Matauschek

Dann die Entdeckung: „Was bis dahin bei der täglichen Abfallentsorgung den Augen sofort entzogen worden war, präsentierte sich dem Blick des Archäologen mit überraschend verlockenden ,reinen’ Farbklängen. Heureka!“

Der künstlerische Ansatz: „Mich begann auf einmal der Gedanke zu reizen, den dekorativen Andeutungen der Prägemuster etwas aufzuhelfen, mit Mittelpunktkonzentration und vorsichtiger Symmetriebildung sowie ,klingender’ Farbgebung, die endlose Reihung der KüRo-Fläche zu unterbrechen und individuelle Einzelblätter daraus zu machen.“

Peter Rohn: „Licht Einfälle“, Quelle: Peter Rogge

Der Künstler begann mit einer bei Lidl angebotenen Sorte, „deren Noppenprägung in einem geometrischen Rautenmuster, d.h. auf die Spitze gestellten Vierecken, angeboten wird. Später übernahm ich noch von der Firma Mäc-Geiz ein zweites Muster der Zellstoff-Fabrikation“. Kriepa biete „in der Flächenmusterung rundliche Formen an, die im festen optischen Verbund diagonal zu fließen scheinen“.

Peter Rohn, 1934 in Dresden geboren, studierte von 1953 bis 1958 Grafik und Malerei in Leipzig und Dresden. 1957 zog er nach Brandenburg, seit 1960 lebt und arbeitet er als freischaffender Maler und Grafiker in Potsdam. 1973 erhielt Rohn den Kunstpreis „ Theodor Fontane“ des Bezirks Potsdam.

Populärste Arbeit: Das Flugschiff

Seit 1983 lehrte er „Künstlerische Grundlagen“ an der Fachschule für Baugestaltung Potsdam, nach der Wende war er als Kunsterzieher tätig. Neben und nach seinen Lehrtätigkeiten schreibt und malt er bis heute. In zahlreichen Ausstellungen stellte Rohn seine Werke vor, die letzte Personalausstellung hatte er 2004.

Populär in Potsdam ist die von ihm 1974 gemeinsam mit dem Metallkünster Christian Roehl für das „Haus des Reisens“ am Platz der Einheit geschaffene Metallskulptur „Flugschiff“, die nach dem Abriss des Baus einen neuen Platz an der Fassade des Parkhauses im Kunst- und Kreativquartier Schiffbauergasse gefunden hat.

Seine ernsthafte Beschäftigung mit Ornamenten auf Küchenkrepp kommentiert der Künstler mit Ironie: „Ich meine, es kann ja nicht schaden, den ehernen Gang der Geschichte hin und wieder mit einem bescheidenen Witz zu begleiten.“

Info Vernissage in der „Guten Stube“, Charlottenstraße 121, am Freitag, 6. November, 19–21 Uhr; Ausstellung bis 11. Januar, Sa/So 15-18 Uhr, Mo 10-14 Uhr; Kontakt per Tel. 01573/264.46.46.

Von Volker Oelschläger