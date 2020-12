Potsdam

Am Samstag startet auf dem Gelände des gerade entstehendes Kreativquartiers eine ungewöhnliche Kunstaktion: Um 12.12 Uhr vergräbt dort der Künstler Lars Kaiser eine Zeitkapsel für drei Jahre. Das teilte PR-Agentur CandyStorm am Freitag per Pressemitteilung mit. Symbolisch wird vom Immobilienentwickler Glockenweiß extra dafür ein Quadratmeter abgezäunt und für Kunst freigehalten, bis die ersten Kunst- und Kulturschaffenden 2023 ins Kreativquartier auf dem Gelände der alten Feuerwache einziehen können.

Mit der Zeitkapsel wird zeitgenössische Kunst aus Potsdam genau dort „eingepflanzt“, wo zukünftig das kreative Herz Potsdams schlagen soll heißt es in der Mitteilung „Am 12.12.2020 geht die Kunst- und Performancegruppe Art.Church.Me in die vorerst letzte Runde. Hierfür starten wir einen offenen Aufruf an Potsdamer Künstler:innen, bei dieser Show dabei zu sein und teilzunehmen“, sagt Lars Kaiser, der auch der Erfinder der Potsdamer Kunstautomaten ist.

Bauantrag für Anfang 2021 geplant

Das Art.Church Kollektiv wird mit der im Sommer entstandenen mobilen Kunstkirche einen Umzug starten, bei welchem verschiedenen Kunstinstituten, Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit gegeben werden soll, ihre Kunst an oder in der Kirche zu befestigen. „Um diese letztendlich im neuen Potsdamer Kunst-Hotspot in Form einer Zeitkapsel bis ins Frühjahr 2023 zu versenken“, so Kaiser, der aus dem Rechenzentrum ins Kreativquartier umziehen wird, sobald der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist. Insgesamt sollen dort 8.000 Quadratmeter Gewerbeflächen für Kunst- und Kulturschaffende, Kleinunternehmer und Start-ups zu je 9 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung stehen – querfinanziert durch andere Gewerbemieter.

„Es ist logistisch gar nicht so einfach, bei einem so großen Bauprojekt und einem so knappen Terminplan hier einen Quadratmeter freizuhalten“, sagt Christopher Weiß vom Immobilienentwickler Glockenweiß. „Wir sind wirklich gespannt, was auf diesem Quadratmeter so alles passieren wird, bis die Künstlerinnen und Künstler ihre eigentlichen Flächen beziehen können.“ Im Frühjahr 2021 soll der Bauantrag für das Kreativquartier gestellt werden, 2023 sollen die ersten Mieter einziehen.

