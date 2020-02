Zu Beginn ihrer zweitägigen Reise zur Unterstützung Geflüchteter in Griechenland informierte sich die Delegation mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in Athen bei Hilfsorganisationen über die Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter. Am Freitag besucht die Gruppe das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos