Schiffbauergasse

Das Kulturviertel Schiffbauergasse hat am Sonntag seinen 30. Jahrestag. Am 1. Mai 1992 fielen die Vorhänge für die Premiere der „Großen Aufführung“ des Nekrophilen Kabinetts in der Reithalle A, für eine gewaltige Performance mit Musik, Raum, Tanz, Licht, Theater, Schatten und Film.

Unter Leitung von Jörg Schlinke und Katze Wedemeyer spielten und arbeiteten Musiker aus der Hausbesetzerszene, Tänzer der Fabrik, zahlreiche Einzelkünstler und Bühnentechniker des Hans-Otto-Theaters.

Potsdamer Publikum kommt in Scharen

Erstmals pilgerte das Publikum eine Woche lang allabendlich in Scharen aus der Innenstadt auf die Industriebrache am Wasser: „Das war ein Ereignis, das die Schiffbauergasse geöffnet hat“, sagt Sven Till, Geschäftsführer der Fabrik Potsdam: „Was für ein Ort!“

Mit der Premiere der „Großen Aufführung“ schlug die Geburtsstunde des Kulturviertels Schiffbauergasse, das in den darauffolgenden Jahrzehnten in der damaligen Industrie- und Militärbrache entstehen sollte.

Kunst im Waschhaus und im Fischhaus

Erste namhafte Adressen waren das am 10. Juli 1992 eröffnete Waschhaus und das mittlerweile längst abgerissene Fischhaus, in dem die Fabrik eine Spiel- und Probenstätte neben ihrem damaligen Hauptspielort in der Gutenbergstraße eröffnete.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Hans-Otto-Theater, das zu der Zeit in der sogenannten Blechbüchse am Alten Markt spielte, bekam 1998 mit der Reithalle A für die Kinder- und Jugendsparte eine erste Spielstätte in der Schiffbauergasse.

Philharmonie probt gleich nebenan

Zu der Zeit hatte die 2000 abgewickelte Brandenburgische Philharmonie Potsdam nur wenige Dutzend Meter entfernt ihr Orchesterprobenhaus.

Lesen Sie auch: Waschhaus Potsdam feiert 30-jähriges Bestehen

Die Entwicklung der Schiffbauergasse zum Standort für Kultur und innovatives Gewerbe war eines der zentralen kommunalpolitischen Themen im beginnenden neuen Jahrtausend. Zu den Meilensteinen zählten die Ansiedlung der Oracle-Vertriebszentrale und des VW-Designzentrums.

Bundesweite Beachtung fand 2006 die Eröffnung des Theaterneubaus nach einem Entwurf des Pritzker-Preisträgers Gottfried Böhm (1920-2021).

Parallel lief die Sanierung des sogenannten Zentrums für Kunst und Soziokultur, mit der Spielstätten für die freie Kulturszene, für Vereine und Einrichtungen wie die Fabrik, das Waschhaus, das T-Werk und das private Museum Fluxus plus hergerichtet wurden.

Kasernenblock als Erweiterungsoption

Nach einer Investition von mehr als 100 Millionen Euro aus Fördermitteln ist die Schiffbauergasse heute das größte Kulturzentrum im Land Brandenburg.

Eine Erweiterungsoption gibt es mit dem noch von der Bundespolizei genutzten Kasernenbau an der Berliner Straße, der als Zentrum für Gründer und Kreativschaffende in das Viertel integriert werden könnte.

Von Volker Oelschläger