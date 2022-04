Potsdam-West

Die Sanierung des Kunst- und Atelierhauses Scholle 51 in Potsdam beginnt. Nach Mitteilung des Hausvereins beziehen die NutzerInnen im Mai Ausweichquartiere in zwei Gebäuden der Evangelischen Erlöserkirchengemeinde in der Nansen- und der Meistersingerstraße.

Der Umzug sei zugleich der Startschuss für die Baustelle. Der Wiedereinzug in die sanierte Scholle 51 sei im Mai 2023 geplant.

Die 2010 in einer früheren Kita gegründete Scholle 51 ist mittlerweile eines der dienstältesten Kunst- und Atelierhäuser Potsdams.

Es ist zugleich das erste freie Kreativzentrum in der Landeshauptstadt, das über einen zum Jahreswechsel 2018/19 abgeschlossenen Erbpachtvertrag mit 99 Jahren Laufzeit in die Lage versetzt wurde, die Sanierung und langfristige Sicherung in die eigene Hand zu nehmen.

Grundstückseigentümerin und Erbpachtpartnerin ist die mit der Erlöserkirche fusionierte Heilig-Kreuz-Gemeinde.

Von Volker Oelschläger