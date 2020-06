Erinnerung an Suse Ahlgrimm-Globisch

Teltower Vorstadt

Die Potsdamer Kunstpädagogin und Künstlerin Suse Ahlgrimm-Globisch (1920-2012) ist eine von sieben Namenspatinnen und Namenspaten für das künftige Wohnviertel auf dem ehemaligen Tramdepot an der Heinrich-Mann-Allee und dem Gelände der früheren Tennisplätze.

Thomas Kumlehn von Potsdamer Kunstverein vor der Galerie „Gute Stube“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zu ihrem 100. Geburtstag wurde am Montag gemeinsam von der Pro Potsdam als Bauherrin und dem ihrem Erbe verpflichteten Potsdamer Kunstverein eine Informationstafel am Verbindungsweg zwischen Sporthalle und Kolonie Daheim enthüllt.

Suse Globisch-Ahlgrimm war bis 1977 insgesamt 30 Jahre lang als Kunstpädagogin in Potsdam tätig, davon zwei Jahrzehnte am heutigen Helmholtz-Gymnasium. Sie prägte in dieser Zeit Generationen von Schülern.

Parallel zur Ehrung an der künftigen Suse-Ahlgrimm-Straße wurde in der Galerie „Gute Stube“ des Kunstvereins in der Charlottenstraße 112 eine Ausstellung „Unter bewegten Himmeln“ mit Landschaftsmalerei von Suse Globisch-Ahlgrimm eröffnet, die bis zum 31. August samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr und montags von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Von Volker Oelschläger