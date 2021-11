Innenstadt

Erneuter Schicksalsschlag für „Familie Grün“. Passanten entdeckten am Sonntagvormittag um kurz vor elf Uhr, dass die Figurengruppe in der Brandenburger Straße erneut schwer beschädigt worden ist. Der Junge der dreiköpfigen Familie aus glasierter Terrakotta wurde vermutlich umgestürzt. Die Polizei teilt auf MAZ-Anfrage am Montag mit, dass davon ausgegangen werden muss, „dass die Figuren vorsätzlich beschädigt wurden, da bislang keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall vorliegen.“

Grüne Familie: Polizei sucht Zeugen der Tat

Vom Sohn der Familie sind nur die Schuhe geblieben. Der Rest der Figur wurde von der Polizei sichergestellt. Quelle: Julius Frick

Die Figur war im Bereich seiner Füße durchgebrochen und wurde von den Beamten sichergestellt. Es wurde eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5508-0 oder über das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis zu melden.

Reparatur der „Familie Grün“ erst 2022

Über den genauen Zustand der Figur kann auch die Stadtverwaltung noch keine Auskunft geben. Das Kunstwerk werde aber „selbstverständlich“ repariert, kündigte Pressesprecherin Christine Homann an. „Die Reparatur ist aber leider nicht mehr in diesem Jahr möglich“, sagte sie. Somit wird der Bauzaun rund um den Sockel mit Mutter und Papa Grün, sowie den Schuhen des Sohnes, die nächsten Monate bestehen bleiben.

Dieses Bild zeigte Familie Grün im September 2021. Quelle: Julius Frick

In den vergangenen Jahren hatte das Kunstwerk, das 1982 von dem Neu Fahrländer Künstlerpaar Carola und Joachim Buhlmann geschaffen wurde, immer wieder leiden müssen. Es wurde durch unachtsame Autofahrer angefahren oder von Passanten beklettert. Nachdem es lange Zeit im Stadtbild fehlte, wurde eine neue Version geschaffen. Hier machte dann das Material, insbesondere der nicht gut haftende Kleber zwischen den einzelnen Elementen der Figuren, zu schaffen.

Von Peter Degener