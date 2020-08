Potsdamer Lastenrad-Parade für die Verkehrswende und eine gesündere Stadt

Innenstadt

Es heißt, die Coronavirus-Krise wird Trends beschleunigen. Einer dieser Trends könnte sein, dass Menschen in Städten wie Potsdam häufiger und dauerhaft umsteigen werden – vom Auto aufs Fahrrad oder aufs Lastenrad. „Lasten- und Fahrräder sind in der Corona-Zeit in allen Belangen die gesündeste Art, vorwärts zu kommen“, sagt Holger Zschoge vom Verein Inwole, der mit anderen Initiativen wie die Flotte Potsdam, dem Verkehrsclub Deutschland ( VCD) und Fridays for Future am Samstag die erste Mediatrike-Parade durch die Landeshauptstadt veranstaltet hat, die als politische Demonstration angemeldet wurde. Botschaft der Parade: „Die ökologische Verkehrswende ist etwas Cooles und Kreatives und keine Last“, so Zschoge, der hinzufügt: „Es macht sogar Spaß und die Verkehrswende ist möglich, wenn es politisch gewollt ist.“

Das Bürgermobil von der Potsdamer Bürgerstiftung war mit auf der Straße. Vorn im Sattel sitzt Daniel, einer der ehrenamtlichen Piloten, die Senioren kostenfrei für einen Ausflug abholen und in der Rikscha durch Potsdam oder rund um den Wannsee fahren. Quelle: Jens Steglich

Knapp 50 der Transporträder und ihre Lenker waren am Samstag auf Werbetour für eine Stadt der Zukunft, in der nicht mehr das Auto im Mittelpunkt stehen soll. Als Transportmittel für den Einkauf hat es für Erich Benesch längst ausgedient. Er ist einer der Akteure des Projektes Flotte Potsdam, wo sie einiges dafür tun, eine kostenfrei nutzbare Lastenradflotte in der Stadt zu etablieren.

Die Devise heißt auch, sein Lastenrad mit anderen zu teilen

„Nachhaltigkeit heißt, Menschen Lastenräder zu geben, damit sie ihre Kinder sicher zur Kita bringen oder einkaufen fahren können, ohne im Stau zu stehen.“ Die Devise heißt auch, sein Lastenrad mit anderen zu teilen. „Wir haben derzeit fünf bis sieben aktive Ausleihstationen. Die Zahl wächst mit denen, die mitmachen“, sagt Benesch, der mit seiner Frau 2014 nach Potsdam zog und eine Wohnung fand, „die so teuer war, dass wir uns kein Auto mehr leisten konnten“.

Start der ersten Media-Trike-Parade in Potsdam war in der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Jens Steglich

Autos in der Stadt nennt er inzwischen Stehzeug, das Platz wegnimmt. „Zehn Prozent der Leute, die wegen ihres Berufes Auto fahren müssen, bleiben im Stau stecken, weil die anderen 90 Prozent auch mit Auto fahren. Das nennt man Verkehrsinfarkt“, sagt Benesch, der dafür kämpft, „die Stadt gesund zu machen“ und mit seinen Mitstreitern jetzt auch Schwerlasträder bauen kann, die Handwerker oder Lieferdienste als Transportmittel nutzen können.

Senioren werden mit der Rikscha abgeholt und durch Potsdam gefahren

Mit schadstofffreien Lastenrädern leistet die Potsdamer Bürgerstiftung einen Dienst am Gemeinwohl. Das Projekt heißt „Bürgermobil“, man könnte es auch so nennen: Jüngere radeln für Ältere. Daniel ist so ein ehrenamtlicher Pilot, der in die Pedalen tritt, um ältere Leute etwa aus dem Seniorenheim abzuholen und mit ihnen in einer Rikscha einen Ausflug rund um den Wannsee oder durch Potsdam zu machen. Der Ausflug ist kostenfrei und muss vorher nur angemeldet werden. „Das ist gerade jetzt wichtig, dass die älteren Leute mal rauskommen. Wir sind mit Pflegeheimen im Gespräch, wie man die Ausflüge in Corona-Zeiten sicher machen kann“, sagt Marie-Luise Glahr von der Bürgerstiftung Potsdam. Die Abstandsregeln werden eingehalten und es gibt eine Plexiglasscheibe zwischen Pilot und Fahrgast, sagt Daniel.

Über die Geschwister-Scholl-Straße ging es mit Rad und Lastenrad am Luisenplatz vorbei bis zum Haus der Natur – eine der vier Stationen, die eingerichtet wurden, um die Besucher zu verteilen. Quelle: Jens Steglich

Bei der Mediatrike-Parade, eine in die Corona-Zeit passende Variante der in den vergangenen Jahren organisierten Mediatrike-Festivals, wurden Besucher auf vier Standorte in der Stadt verteilt. Mitstreiter des VCD sammelten dort auch Unterschriften für die Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg Jetzt“, die bis Ende Oktober läuft. 20 000 Unterschriften werden gebraucht, damit sich der Landtag mit dem Anliegen befassen muss. Gut die Hälfte ist bisher zusammengekommen.

Auch kleine Kunstwerke waren unter den Lastenrädern dabei. Quelle: Jens Steglich

Für Leute, die darüber nachdenken, sich ein Lastenrad zu kaufen, hatte Clemens Rostock gute Nachrichten. Es wird im Land Brandenburg bald eine Kaufprämie für Lastenräder geben. Das Geld dafür ist schon im Landeshaushalt eingestellt, was fehlt, ist noch die Förderrichtlinie, an der gearbeitet wird, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag. Die Förderrichtlinie soll dieses Jahr fertig werden. Wer dann ein Lastenrad kauft, kann mit einem Zuschuss rechnen, der laut Rostock zwischen 1000 und 1500 Euro liegen wird.

Von Jens Steglich