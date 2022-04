Potsdam

Zwei Jahre Corona-Pandemie: Was macht das insbesondere mit Kindern und Jugendlichen? Selbst wenn die Einschränkungen aufgehoben werden, welche Langzeitprobleme bleiben? Motiviert durch die Erfahrungen als zweifache Mutter, Berufstätige und Elternvertreterin hat sich MAZ-Autorin Annette Weiß dieses Themas aus verschiedenen Perspektiven angenommen. Diesmal: die Belastungen in der Schule für Kinder und Lehrer.

Schüler: „Viele wissen nicht, wie ein Computer angeht“

Hugo mag den Computerraum seiner Schule, der Grundschule am Humboldtring. Nur leider hatte er hier noch nie Unterricht, bedauert der Elfjährige: „Wir sollen die Schulcloud allein öffnen, aber viele wissen nicht einmal, wie ein Computer an- und ausgeht – und wir sind 5. Klasse!“

Die Rechner ringsumher sind funktionsbereit, WLAN ist vorhanden, aber derzeit fehlen die Lehrer. Matthias Klocke unterrichtet am PC, zugleich ist er Sonderpädagoge und im Team der Schulleitung. Er fiel selbst wochenlang aus, durch einen Gen-Defekt musste er mit dem Covid-Virus extrem vorsichtig sein. „Man fühlt sich wie ein Fußballer, der nicht aufgestellt wird. Auch den anderen kranken Kollegen geht es so: Sie drücken sich nicht vor dem Unterricht, die sind durchgeboostert und haben sich dennoch infiziert oder haben ein krankes Kind zu Hause und müssen in Quarantäne gehen. Die haben ein ganz schlechtes Gewissen dabei und das zehrt an einem.“

Lehrer: „Die Kollegen haben ein schlechtes Gewissen und das zehrt an einem“

Seit Dezember ist der Krankenstand hoch: von fast 30 Kollegen fehlt ein Dutzend Lehrer. Der Grund: die hohe Belastung der letzten zwei Jahre mit Corona und zusätzlich die hohen Infektionszahlen durch die Omikron-Variante. Die Folge: die verbleibenden Lehrer müssen viel vertreten und sich neu aufteilen, sagt Klocke: „Jeder Kollege ist komplett einer Klasse zugeteilt, es gibt kaum Wechsel mehr im Lernpersonal, das ist wiederum eine Belastung für den Kollegen.“ Ein Teufelskreis. Hugo weiß das: „Weil so viel ausfällt, müssen die Lehrer die wichtigen Fächer wie Deutsch, Englisch und Mathe vertreten, dann kommen wir nicht in den PC-Raum.“

Hugo hat noch einen kleinen Bruder in der 2. Klasse. Finn kenne die Schule nur mit Maske und Testen, sagt Mutter Juliane Rühlemann. Vor einem Jahr gab es die lange Phase mit Homeoffice und Homeschooling, ihr Mann und sie teilten sich die Tage auf.

Mutter: „Du willst ja nicht, dass dein Kind mit einem Rückstand in die Schule zurückgeht“

Während Hugo selbstständig ein Buch aufschlagen und seine Hausaufgaben machen konnte, brauchte Finn als Abc-Schütze viel mehr Unterstützung. „Ich konnte ihm ja schlecht den Wochenplan hinlegen und sagen: ,mach mal’. Man wollte der Verantwortung, die man als Elternteil übertragen bekommen hat, auch gerecht werden“, sagt sie, „du wolltest nicht, dass dein Kind mit einem Rückstand in die Schule zurückkommt oder dass es sich etwas Falsches angewöhnt, wie man Zahlen oder Buchstaben schreibt.“ Rühlemann, die in Finns Klasse Elternvertreterin ist, hebt das Engagement der Lehrer hervor: die hätten den Lernstoff super vorbereitet und den persönlichen Kontakt zu den Kindern gehalten, durch Anrufe, Videokonferenzen und kurze Begegnungen beim Abholen der Wochenpläne auf dem Schulhof.

Im Compuerkabinett der Schule (v.l.): Juliane Rühlemann, Mutter von Finn (7) und Hugo (11), mit Matthias Klocke, Sonderpädagoge. Quelle: Varvara Smirnova

Rühlemann hat den Vergleich zwischen ihren beiden Söhnen – ohne Corona wäre Finn wahrscheinlich weiter. „Die Schreibschrift wäre früher gekommen und das Schriftbild wäre deutlicher gewesen.“ Als Elternsprecherin weiß sie, dass einige Kinder hinterherhängen und die Eltern sich sorgen: „Gerade um die Kinder, die in der 6. Klasse sind, ob die das Level für den Übergang zur weiterführenden Schule schaffen. Wie kann die Schule das auffangen, damit kein Ungleichgewicht entsteht? Müssen einige Kinder die Klasse wiederholen?“

Potsdamer Schule gibt Feedback zum Lernstand

Die Schulleitung kommuniziere immer transparent, lobt Rühlemann, und gebe Feedback zu Lernrückständen. Die kennt auch Hugo aus seiner Klasse: „Ich selber habe das Glück, ich lerne sehr schnell. Aber es gibt auch Schüler, die schon doll hinterherhängen. Unsere Klassenlehrerin ist auch immer ganz verwirrt: Das hattet ihr noch nicht? Und unsere Englischlehrerin war erstaunt, dass keiner die Uhrzeit oder das Verb ,to be’ so richtig kannte.“ Die Grundschule am Humboldtring setzt das landesweite Programm „Aufholen nach Corona“ um: Englisch in den oberen Klassenstufen, Deutsch und Rechenverfahren für alle Klassenstufen und das Festigen von Lesen, Schreiben, Rechnen für die Jüngsten.

Dennoch: Dem Distanzlernen via Schulcloud und Videokonferenzen kann Sonderpädagoge Matthias Klocke auch gute Seiten abgewinnen. Seinen verhaltensauffälligen Schülern mit Lernproblemen helfe die Digitalisierung: „Meine Schulverweigerer, die es sonst nicht geschafft haben, 20 Minuten dem Unterricht zu folgen, haben gute Leistungen gebracht. Die sozialen Konflikte in der Klasse fehlten und sie konnten sich selbst fernab des 45-Minuten-Korsetts über den Tag organisieren. Das ist so ein Aha-Effekt – wir müssen Schule wohl viel flexibler denken!“

Der Wechselunterricht mit geteilten Klassen im vergangenen Frühjahr war zwar das anstrengendste Modell für die Lehrer, denn gleichzeitig standen sie vor der Klasse und mussten die zweite Gruppe zu Hause voranbringen. Aber den Schülern sei es zugute gekommen, beobachtet Klocke: „Sie haben die intensive Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Der Lernstoff hat sich gefestigt.“ Auch zurückhaltende Schüler hätten profitiert: In den kleinen Gruppen trauten sich die stillen Kinder mehr zu und meldeten sich öfter.

Potsdam gab kostenlose iPads zu spät aus

Ohne Corona hätte es den digitalen Push nicht gegeben, ist sich Klocke sicher. Für die sozial schwachen Familien an seiner Schule im Zentrum Ost – hier gibt es viele Geflüchtete, Eltern mit wenig Einkommen und nur eine kleine Mittelschicht – gab es von der Stadt Potsdam 150 iPads zum Lernen. Allerdings ein Dreivierteljahr zu spät, bedauert Klocke, erst nach dem letzten langen Lockdown. Der in Aussicht gestellte technische Support für die iPads sei oftmals nicht erreichbar. A

uch müssten Medienkompetenzen erlernt werden, aber das entsprechende Projekt „digidu“ in Kooperation mit der Medienwerkstatt Potsdam ließ die Stadt im Dezember auslaufen. Das bedauert auch Elternvertreterin Rühlemann: „Die Wischtechnik haben unsere Kinder schnell raus, aber mit dem iPad so umzugehen, dass ich als Kind meine Schularbeiten damit machen kann, ist gar nicht so einfach.“ Und so fürchtet Klocke, dass die digitalen Chancen der Schulcloud ungenutzt verstreichen werden – dabei sei jetzt der Zeitpunkt, Schule flexibler und offener zu gestalten.

Von Annette Weiß