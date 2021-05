Potsdam

Mit einer Aktion am Platz der Einheit beteiligt sich die Potsdamer Gruppe der Fridays-for-Future-Bewegung an der sogenannten Public Climate School (PCS). Noch bis zum Ende der Woche finden online bundesweit Vorträge für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrer und sonstige Interessierte rund um das Thema Klimawandel und dessen öffentliche Vermittlung statt. Buchstäblich öffentlich als Klassenzimmer unter freiem Himmel will die Potsdamer Gruppe das Thema auf dem Platz in der City diskutieren.

Von 12 bis 14 Uhr wollen sich die jungen Leute am Freitag, 21. Mai, unter dem Motto #KlimabildungFürAlle auf dem Platz der Einheit treffen und über wichtige Bücher und Texte zum Thema unterhalten. Die Teilnehmer sind gehalten, einige der wichtigen Publikationen selbst mitzubringen. „Was passiert derzeit in Politik und Wissenschaft? Darüber wollen wir uns austauschen“, sagt Anna Ducksch. Die Schülerin am Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder ist die Sprecherin der Potsdamer Fridays-for-Future-Gruppe.

Die Klimaaktivistin Anna Ducksch ist an der Potsdamer Lesedemo beteiligt. Quelle: Julia Meier

Natürlich würde die Versammlung auch durch Plakate als Demonstration von Fridays for Future erkennbar sein, aber es gehe gerade nach der langen Zeit des Lockdowns und der Isolation vor allem darum, als Teilnehmer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. „Ob nur zu zweit oder in kleinen Gruppen, das bleibt den Teilnehmern selbst überlassen.“ Auf Einhaltung der Coronaregeln wolle Fridays-for-Future gleichwohl achten.

„Wir sind in Kontakt mit der Polizei“, so Ducksch. Die Teilnehmer würden an die Einhaltung der Abstände erinnert. Außerdem wollen die Organisatoren darauf achten, dass nicht zu viele Interessenten auf den Platz kommen. Das sei aber sowieso unwahrscheinlich, meint Ducksch. „Der Platz ist ja sehr groß.“ Ducksch selbst hält bei dem angestrebten Format eine Teilnehmerzahl von etwa 25 für ideal. Es könnten aber durchaus auch mehr erscheinen. Würde es letztlich doch zu voll, würde die Versammlung aufgelöst.

Verschiedene Ergebnisse ihrer Diskussion am Freitag wollen die Schüler festhalten und gegebenenfalls auf ihrer Website oder in den Sozialen Medien veröffentlichen. Schon jetzt hat die Potsdamer Ortsgruppe mitgeteilt, dass sie die Nachbesserung des Klimagesetzes durch die Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht für nicht ausreichend hält.

Unzufrieden mit der Politik

Das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel werde auch mit einem nachgebesserten Gesetz nicht eingehalten, so die Jugendlichen in einer Mitteilung. Außerdem fordert der Potsdamer Aktivist Jacob Schäfer nach dem enorm eingeschränkten Schulbetrieb, „dass Weichen für eine bessere und nachhaltigere Bildung gestellt werden“ müssten.

Zu den digitalen Live-Vorträgen der Public Climate School gelangen alle Interessierten noch bis einschließlich Freitag täglich über die Internetseite der „publicclimateschool.de“. Die Universität Potsdam beteiligt sich mit einem eigenen Programm an der digitalen Aktionswoche. Dieses ist über „uni-potsdam.de“ zu erreichen.

Zum Beispiel wird der Geoökologe Axel Bronstert am Mittwoch über den Einfluss des Klimawandels auf die Wasserkreisläufe sprechen, während der Professor für Betriebswirtschaftslehre Ingo Balderjahn am Donnerstag unsere Konsumgewohnheiten als Treiber des Klimawandels ausmachen wird.

Von Rüdiger Braun