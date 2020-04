Potsdamer Lesehunde helfen jetzt online beim Lesen lernen

Potsdam

Luna ist eine gute Zuhörerin. Sie sitzt ganz still da, unterbricht nicht und schimpft auch nicht, wenn man sich mal verliest. Damit ist die Labradorhündin die perfekte Unterstützung für Kinder mit Leseschwäche. Luna ist eine von derzeit zehn Lesehunden, die für die Johanniter in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming im Einsatz sind. Auch, wenn die Schulen gerade geschlossen haben, ist die Hündin weiter für Leseanfänger da – per Videochat.

In analoger Form gibt es das Lesehund-Projekt seit Januar. Seit März unterstützen Lesehunde auch die Erst- und Zweitklässler der Grundschule am Humboldtring. Dafür besucht ein Lesehundteam – bestehend aus einem ausgebildeten Hund und dem dazugehörigen Herrchen oder Frauchen – Kleingruppen von bis zu drei Schülern.

Luna zuliebe springen Kinder, die sonst ungern laut lesen, über ihren Schatten. „Die Schulen sind daran sehr interessiert“, sagt die Johanniter-Sprecherin Ina Hocke. Bisher sei das Angebot sehr gut angenommen worden.

Regelmäßig üben für Lese-Erfolg

Durch die Coronakrise drohte das Pilotprojekt jedoch kurz nach dem Start schon wieder zum Erliegen zu kommen. Für ein Erfolgserlebnis sei es wichtig, dass die Kinder bis zu einem halben Jahr lang regelmäßig mit dem Hund üben, erklärt Hocke. Deswegen haben die Johanniter das kostenlose Angebot nun ins Internet verlegt.

Michael Schuchardt war von Anfang an dabei. Der Ehrenamtler ist bei den Johannitern für Therapie-, Begleit- und Lesehunde verantwortlich. Er selbst besitzt zwei als Lesehunde geschulte Labradorhündinnen. Eine davon ist Luna.

Keine Kritik, keine Korrekturen

Mit Luna hat Schuchardt schon viele Schüler beim Lesen unterstützt. Das Digitalangebot laufe im Prinzip ähnlich ab, erklärt er: Zehn bis 15 Minuten lang liest der Leseanfänger laut aus einem Buch vor. Auf dem Bildschirm sieht er dabei Luna und Michael Schuchardt, die einfach nur zuhören.

Seit den Corona-Schulschließungen macht das Lesehundteam kurzerhand digital weiter. Quelle: Die Johanniter/Anja Höfer

„Ich verbessere die Kinder nicht“, sagt der Ehrenamtler. Stattdessen sage er: „Die Luna wackelt mit den Ohren, ich glaube, die hat das nicht verstanden.“ Dann bitte er das Kind darum, den Satz nochmal für Luna vorzulesen.

Jeder Hund kann Lesehund werden

Ein Wochenende dauert es, um aus einem einfachen Hund einen Lesehund zu machen. Die Tiere und ihre Besitzer werden speziell geschult. Solange der Charakter stimmt, sei jede Hunderasse geeignet, erklärt Schuchardt.

„Der Hund sollte sehr ausgeglichen, souverän und natürlich kinderfreundlich sein“, sagt er. Ob der Lesehund ein Labrador oder ein Königspudel ist, spiele dabei keine Rolle. „Es gibt auch durchgeknallte Labradore.“ Hauptsache, das Tier könne geduldig still sitzen und mit Lärm umgehen.

Lesebedingungen unterschiedlich

Ob die digitale Lesestunde die analoge auf Dauer ersetzen kann, muss sich erst noch zeigen. Entscheidend sei auch, ob zu Hause dieselbe Lernatmosphäre wie im Klassenzimmer entstehen kann, erklärt Ina Hocke.

„Kinder, die eine Leseschwäche haben, kommen oft aus einem Umfeld, in dem die Eltern wenig Zeit haben oder viel Druck aufbauen“, erklärt die Johanniter-Sprecherin. Wenn Mutter oder Vater während der Lesestunde nebenan oder gar im gleichen Raum sitzen, könnte es das Kind nervös machen.

Mehr Selbstbewusstsein beim Lesen

Natürlich gibt es auch Fälle, in denen die digitale Lesestunde sehr gut funktioniert, berichtet Michael Schuchardt. Zuletzt hätten er und Luna online mit einem Grundschüler geübt, der sich eine Woche lang geweigert hatte, zu lesen. Für Luna hat er sich überwunden. „Als seine Mama kurz ins Zimmer kam, hatte sie sofort Tränen in den Augen“, erzählt Schuchardt.

Ziel des Lesehund-Programms ist es, die Selbstsicherheit der Kinder beim Lesen zu stärken und ihnen zu zeigen, dass Lesen auch Spaß machen kann. „Selbst, wenn das Kind nur zehn Minuten lang vorliest, haben wir etwas gewonnen“, sagt Schuchardt.

Von Hannah Rüdiger