Innenstadt

Das Potsdamer Lichterfest wechselt voraussichtlich vom November in den März. Das hat Veranstalterin Alice Paul-Lunow auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Ein wesentlicher Grund für diese Entscheidung sei die Planungssicherheit. Ein anderer: „Wir wollen es einfach in den Frühling verlegen.“

In den vergangenen zwei Jahren habe das allein über privatwirtschaftliche Partner und Sponsoren finanzierte Fest in der Innenstadt jeweils pandemiebedingt abgesagt werden müssen: „Wir haben bisher keine Zuschüsse bekommen, obwohl es sich um eines der größten Feste der Landeshauptstadt handelt.“

Potsdamer Lichterfest als Besuchermagnet

Alice Paul-Lunow. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Lichterfest, das in dieser Form 2016 erstmals ausgerichtet wurde, habe 2018 und 2019 jeweils rund 250.000 Besucher gehabt. Der November sei damals ausgewählt worden, weil es zu dieser Zeit in Potsdam kaum konkurrierende Veranstaltungsangebote gebe. Zum Lichterfest aber waren laut Lunow „alle Hotels ausgebucht“.

Bekannt wurde die Absage des Lichterfestes für November durch eine Rathaus-Vorlage zu anstehenden verkaufsoffenen Sonntagen, die im 27. April im Hauptausschuss diskutiert werden soll.

Die ursprünglich geplante Sonntagsöffnung für das Lichterfest am 6. November musste laut Rathaus „kurzfristig“ aus der Vorlage „gestrichen werden“, weil „die Veranstalterin die Verwaltung darüber informierte, dass diese Veranstaltung in diesem Jahr ausfällt“.

Potsdam plant drei verkaufsoffene Sonntage

Verkaufsoffene Sonntage soll es demnach am 22. Mai und am 25. September anlässlich der Antikmeile und am 12. Juni zu den Böhmischen Tagen in Babelsberg geben. Laut Stadt sind der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB), die Gewerkschaft Verdi, die Evangelische Kirche und die IHK Potsdam bereits um Stellungnamen gebeten worden.

HBB, IHK und Evangelische Kirche hätten in ihren Stellungnahmen keine Einwände geltend gemacht. Der HBB habe lediglich empfohlen, zur Antikmeile die gesamte Fußgängerzone Brandenburger Straße in die Öffnung einzubeziehen. Das aber sei von der Stadt mit Verweis auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts abgelehnt worden.

Antikmeile und Böhmische Tage

Öffnen dürfen zur Antikmeile am 22. Mai und am 25. September Verkaufsstellen in der Jägerstraße zwischen Charlottenstraße und Hegelallee, in der Gutenbergstraße zwischen Dortu- und Friedrich-Ebert-Straße, in der Brandenburger Straße zwischen Dortu- und Friedrich-Ebert-Straße sowie in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Charlottenstraße und Hegelallee.

Zu den Böhmischen Tagen am 12. Juni soll die Sonntagsöffnung von 13 bis 20 Uhr für den kompletten Stadtteil Babelsberg gelten. An diesem Tag, so die Begründung der Stadt, werden 30 Veranstaltungen an 20 Orten in ganz Babelsberg durchgeführt.

„Insbesondere durch das Engagement der umliegenden Gewerbetreibenden“, so das Rathaus, würden die Böhmischen Tage zu einem „besonderen Erlebnis für die BürgerInnen und BesucherInnen der Landeshauptstadt“.

Von Volker Oelschläger