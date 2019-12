Potsdamer Lindenstraße: AfD-Abgeordneter soll Euthanasie relativiert haben

Potsdam

Die Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße hat Strafanzeige gegen den Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter ( AfD) gestellt, weil er NS-Verbrechen verharmlost haben soll. Er soll Anfang Oktober bei einer Führung durch den Ausstellungsteil, der sich Zwangssterilisierungen widmet, geäußert haben, man müsse die Euthanasie-Morde aus ihrer Zeit heraus verstehen. Das teilte Gedenkstättenleiterin Ute Gerland mit und bestätigte einen Bericht des „ Tagesspiegel“.

„Es ist unerträglich, dass an einem Ort, der dem Gedenken an die Opfer der menschenverachtenden NS-Ideologie gewidmet ist, NS-Verbrechen verharmlost werden. Dies ist der Versuch, völkisches Denken in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen und Ungleichheitsideologien den Weg zu bahnen. Dem stellen wir uns entschieden entgegen“, sagte Gerland.

Keuter war mit einer Besuchergruppe aus seinem Wahlkreis in der Ausstellung. Ein Teilnehmer soll laut Gerland die Euthanasie relativiert und darauf verwiesen haben, dass es in anderen Ländern ebenfalls Zwangssterilisationen gegeben habe. Man habe über den Vorfall beraten und entschlossen, Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung zu stellen, hieß es.

OB Schubert : Anzeige war richtig

Keuter bestritt den Vorwurf. Er habe in der Gedenkstätte die Euthanasie nicht verharmlost, sagte Keuter dem „ Tagesspiegel“.Er habe bei der Führung erklärt, dass in der Ausstellung ein Schwerpunkt auf der Euthanasie, nicht auf den „ Verbrechen in der DDR“ und auf der „letzten Nutzung als Stasi-Gefängnis“ gelegen habe. Er sehe der Anzeige gelassen entgegen.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte, die Leiterin der Gedenkstätte habe seine volle Unterstützung. Die Anzeige sei richtig gewesen. „Dass ein Bundestagsabgeordneter Zwangssterilisationen und Euthanasie verharmlost und niemand aus der Besuchergruppe einschreitet, wenn Verbrechen verharmlost werden, ist unerträglich“, so Schubert.

Von MAZ-Online