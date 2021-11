Innenstadt

Knalleffekt in der Debatte um Erhalt oder Abriss des Rechenzentrums: Eine Bürgerbefragung soll zur Entscheidungsfindung beitragen. Der Vorschlag stammt vom Linken-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg. Der Linken-Antrag für die Stadtverordnetensitzung im Dezember wirbt für eine breite Einbeziehung der Potsdamerinnen und Potsdamer, wenn es um die künftige Gestaltung an der Plantage – sprich: Garnisonkirche und Rechenzentrum – geht.

Die Bürgerbefragung soll im Rahmen des laufenden Vier-Phasen-Prozesses zur Plantage stattfinden. Denn: „Für das weitere Vorgehen in dieser sensiblen Frage der Stadtentwicklung ist ein repräsentatives Meinungsbild der Potsdamerinnen und Potsdamer ein wichtiger Faktor.“ Laut Antrag soll der Oberbürgermeister dazu im Hauptausschuss im Januar einen Vorschlag vorlegen.

Der Vorstoß ist Teil der aktuellen Debatte rund um Erhalt oder Abriss des DDR-Gebäudes an der Breiten Straße. Wie berichtet, hat das Landesdenkmalamt in der vergangenen Woche dem Rechenzentrum keinen Denkmal-Status zugebilligt. „Im Ergebnis der denkmalfachlichen Prüfung wird dem Gebäude des ‚Rechenzentrums‘ kein Denkmalwert im Sinne des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes beigemessen“, hieß es in der Mitteilung des Landesdenkmalamtes. Aber: „Die Entscheidung des Landesdenkmalamtes bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Gebäude nicht erhalten werden kann.“

Ein Erhalt des Gebäudes sei „auch aus konservatorischer Sicht wünschenswert“, um den denkmalgeschützten Glasmosaikzyklus „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ an der Rechenzentrum-Fassade weiterhin baubezogen erlebbar zu machen.

Seit August hatte das Amt den Denkmalwert des DDR-Gebäudes geprüft. Anlass war ein Antrag auf Unterschutzstellung durch die Potsdamer Linken. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bereits vorher vorgeschlagen, den Denkmalschutz für das gesamte Plantagen-Areal prüfen zu lassen – inklusive Rechenzentrum, dessen Teilerhalt er befürwortet.

Für Denkmal-Status nicht genug Originalsubstanz

Die Ablehnung des Antrags auf Unterschutzstellung des Gebäudes begründet das Landesdenkmalamt damit, dass nicht mehr ausreichend Originalsubstanz vom ehemaligen DDR-Zentrum für Datenverarbeitung erhalten ist – das Rechenzentrum stellt nur einen verhältnismäßig kleinen Anteil an dem Komplex dar. Es „stellt heute weniger als die Hälfte des ursprünglichen Zentrums für Datenverarbeitung dar. Nach Abbruch des Kantinengebäudes, der Rechnerhalle sowie eines Teils des Verbindungstraktes ist das Gebäude als Solitärbau verblieben. Die Wirkung als Teil einer architektonisch qualitätvollen Anlage aus gruppierten Bauten unterschiedlicher Kubatur und in moderner Formensprache ist verloren gegangen.“

Gegen die Unterschutzstellung spricht laut Landesdenkmalamt auch, dass das Gebäude selbst im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Veränderungen erfahren hat – „insbesondere an der Fassade mit tiefgreifenden Folgen für die Ästhetik“ sowie im Inneren.

Als dritter Grund für die Ablehnung wird der Stichpunkt „Funktionalität“ genannt: „Mit dem Verlust der Rechnerhalle und ihrer Ausstattung mit Großrechnern ist ein wesentlicher funktionaler Teil des Komplexes verloren gegangen.“

Kosmos-Mosaik soll Denkmal bleiben

Ausdrücklich betont wurde jedoch die weiterhin bestehende Denkmalwürdigkeit des Glasmosaikzyklus „Der Mensch bezwingt den Kosmos“, der Anfang der 1970er Jahre von Fritz Eisel geschaffen wurde und das Rechenzentrum an der Fassade zur Breiten Straße hin schmückt. Er wird weiterhin als Denkmal eingeschätzt.

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg erklärte vergangene Woche in einer ersten Reaktion, er begrüße, dass das Landesdenkmalamt das Gebäude für grundsätzlich erhaltenswert halte. Umso widersprüchlicher sei die Begründung der Ablehnung der Unterschutzstellung. „Diese hebt auf fehlende Originalsubstanz ab. Vor wenigen Monaten wurde aber das Glockenspiel auf der Plantage unter Schutz gestellt, bei dem überhaupt keine Originalsubstanz vorhanden ist.“ Wollenbergs Kritik: „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.“ Anja Engel, Kulturmanagerin im Kultur- und Kreativhaus Rechenzentrum, erklärte: „Wir freuen uns, dass sich auch das Landesdenkmalamt für den Erhalt des Rechenzentrums ausspricht.“

Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche, sagte: „Für den Standort bedeutet das, dass die vertragliche Situation, die die Stiftung Garnisonkirche mit der Stadt verbindet, sich nicht verändert.“ Ein Teilstück des Rechenzentrums steht auf dem Grundstück des ehemaligen Kirchenschiffs der Garnisonkirche – unterliegt somit den Plänen der Stiftung, die den Abriss wünscht.

