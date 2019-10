Potsdamer Linke mit neuer Doppelspitze

Potsdam

Martina Trauth und Roland Gehrmann führen als Doppelspitze die Potsdamer Linken in die kommenden zwei Jahre. Die Mitglieder des Kreisverbands wählten die beiden am Samstag mit 86 Prozent und 80 Prozent der Stimmen – sie waren die einzigen Kandidaten und lösen Kati Biesecke und Stefan Wollenberg ab, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatten. Zu der Gesamtmitgliederversammlung in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule waren von 630 Kreisverbandsmitgliedern 90 erschienen.

Martina Trauth (54) ist die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt und erst seit zehn Monaten Mitglied bei den Linken, die sie aber bereits Anfang 2018 als Kandidatin in den Oberbürgermeisterwahlkampf entsendet hatten. Roland Gehrmann (33) engagiert sich seit 2004 für die Genossen – zunächst bei der Linksjugend „Solid“ und seit 2007 als Parteimitglied; er arbeitet für den Bundestagsabgeordneten Norbert Müller.

Für Trauth steht die Klimafrage im Mittelpunkt

Sie wolle die Partei umgestalten, sie moderner und attraktiver für junge Menschen – insbesondere für junge Frauen – machen, sagte Martina Trauth in ihrer Antrittsrede: „Ich glaube an den Nutzen der Vielfalt“. Aus ihrer Sicht sei die Klimafrage die drängendste. Und: „Klimaschutzpolitik ist Sozialpolitik“. Roland Gehrmann hob auf den großen Vertrauensverlust ab, „der uns und unsere Politik“ in den vergangenen Monaten ereilt hat und den er „dramatisch“ nennt. Sie wollen die Linken „wieder erfolgreich machen“, sagten Trauth und Gehrmann und appellierten an die von internen Zwistigkeiten angeschlagene Partei, sich auf ihre Gemeinschaft zu besinnen.

Ein Rat von den Vorgängern: „Redet miteinander!“

Ein Punkt, der auch das scheidende Spitzen-Duo noch beschäftigt. „Uns wurden nach der Wahl am 27. Mai 2017 viele Steine in den Weg gelegt“, sagte Kati Biesecke, die auch von Feindseligkeiten erzählt: „Ein Punkt, der mich sehr getroffen, aber auch geprägt hat und an dem ich gewachsen bin.“ Sie habe sich aber auch aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen: „Mein zukünftiger Ehemann arbeitet in Hannover – ich weiß nicht, wo ich im nächsten Jahr meinen Lebensmittelpunkt habe.“ Ihr Mahnruf an die Parteikollegen: „Redet miteinander und nicht übereinander! Arbeitet miteinander und nicht gegeneinander!“

Stefan Wollenberg erklärte, er wolle sein Amt als Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung nicht mit dem des Kreischefs vermengen. Auch er forderte zu mehr Geschlossenheit auf: „Kritik und inhaltliche Auseinandersetzungen sind sehr wichtig. Dennoch muss es uns gelingen, nach außen als Einheit aufzutreten“.

Von Nadine Fabian