Die Potsdamer Linken stimmen in einem Mitgliederentscheid über die geplante rot-grün-rote Rathauskooperationab. Drei Ortsvereine der Partei haben beantragt, dass die gesamten rund 600 Parteimitglieder über das neue Bündnis befragt werden sollen. Bis zum Wahlsonntag am 1. September haben die Mitglieder für das Votum per Brief Zeit.

80 Parteimitglieder diskutierten über die Vereinbarung

Der Kreisvorsitzende Stefan Wollenberg rechnet am 2. oder spätestens 3. September mit einem Ergebnis. „ich bin sehr optimistisch, dass wir eine breite Mehrheit für die Kooperation bekommen“, sagte er am Mittwoch der MAZ.

Am Vorabend wurde das 25-seitige Bündnispapier vor rund 80 Parteimitgliedern auf einer Versammlung im T-Werk in der Schiffbauergasse vorgestellt. Eigentlich hatte der Kreisvorstand bereits dort das Votum über das Bündnis einholen fassen wollen, doch die Anträge der drei Ortsvereine verhinderten das, sodass nun die Basis entscheidet.

Am 13. August 2019 haben die Vertreter der Parteien SPD, Grüne und Linke ihre Kooperationsvereinbarung gemeinsam mit Oberbürgermeister Mike Schubert (l., SPD) im Rathaus vorgestellt. Quelle: Peter Degener

Sorge, dass die Linke zwischen SPD und Grünen untergeht

Laut Wollenberg wurden die Inhalte der Vereinbarung begrüßt. Es wurde aber von einzelnen Rednern in Frage gestellt, ob man sich grundsätzlich in ein solches Bündnis begeben sollte. Aus Parteikreisen heißt es, dass die Angst gebe zwischen SPD und Grünen unter die Räder zu kommen und nicht mehr wahrgenommen zu werden. Andererseits sehe man die Chance Potsdam im Sinen der Linken zu gestalten.

Die SPD stimmt am 26. August auf einer Mitgliederversammlung über die Kooperationsvereinbarung ab, die Grünen am 5. September.

Von Peter Degener