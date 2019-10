Scharfenberg: „Staudenhof“ als neuer Name für alte Kaiserstraße

Innenstadt

Schwertfegerstraße, Kaiserstraße und Schlossstraße? Oder aber Erika-Wolf-Straße, Anna-Flügge-Straße und Anna-Zielenziger-Straße? Der Streit um die künftigen Namen von drei wiedererstehenden Straßen in der Mitte bewegt die Stadtpolitik. Der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer verweist auf die Grabenkämpfe, die in den vergangenen Jahren um die Potsdamer Mitte geführt wurden. „Die drei Frauennamen, mit denen neue Straßen auf altem Grundriss benannt werden sollen, bieten die Möglichkeit, dass die Gräben, die bei der Debatte um den Umgang mit Geschichte entstanden sind, geschlossen werden können“, argumentiert Krämer. Frauen müssten auch über Straßenbenennungen ins politische und gesellschaftliche Bewusstsein der Stadt gerückt werden: „Nicht an den Rand der Stadt, sondern in die Mitte. Dort gehören sie hin.“

Vor einigen Wochen wurde ein Abschnitt der alten Kaiserstraße nahe dem Gelände des ehemaligen FH-Gebäudes gefunden und für kurze Zeit freigelegt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zum Ende der vergangenen Wahlperiode hatte Hans-Jürgen Scharfenberg für die Linke die Umbenennung der Kaiserstraße in „ Staudenhof“ beantragt. Dieser Antrag wurde in der jüngsten Abstimmung im neu gewählten Kulturausschuss allerdings abgelehnt – zugunsten der drei Frauennamen. „Ich finde das bedauerlich, weil wir diesen Abschnitt der Stadtgeschichte festhalten wollen“, sagte Scharfenberg unter Verweis auf das „ Staudenhof“-Quartier am Alten Markt, dessen Fortbestand ungewiss ist.

CDU-Kreisvorsitzender Götz Friederich steht den neuen Namen ablehnend gegenüber: „Grundsätzlich kann ich die Namensumbenennungen nicht nachvollziehen.“ Eine Umbenennung berge die Gefahr, dass die drei Frauenbiografien nicht ausreichend gewürdigt werden, da sie auch künftig im Schatten der alten Straßennamen stehen würden. Aber: „Für den Fall, dass die Rathauskooperation nicht von ihrem Vorhaben der Umbenennung abrückt, würden wir dem nicht entgegenstehen“, sagte Friederich zur MAZ.

Historische Aufnahme der Kreuzung Alter Markt/Schwertfegerstraße/Kaiserstraße (nach rechts abzweigend). Quelle: www.grussauspotsdam.de

Für „Die Andere“-Fraktionsvorsitzende Jenny Pöller ist es keine Frage, dass es in der Mitte künftig die nach den Potsdamerinnen benannten Straßen geben soll: „Es geht um die Sichtbarkeit von Frauen in unserer Gesellschaft“, erklärte sie auf Twitter.

Von Ildiko Röd