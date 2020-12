Innenstadt

Die Bäume in der City leuchten blau, aber natürlich ist im Coronajahr alles anders in Potsdam. Der Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ war stets der größte in Brandenburg, jetzt gibt es Stille statt Budenzauber. MAZ-Videokolumnist Marcus Gude ist selbst überrascht, dass ihm das Spektakel fehlt. Und natürlich erklärt er auch, was eigentlich mit seinen Augenbrauen passiert ist.

Von Saskia Kirf