Mit einer Mahnwache vor dem Filmmuseum will das Klimabündnis Fridays For Future am Freitag an das fünfjährige Bestehens des Pariser Klimaabkommens erinnern. Weltweit finden am 11. Dezember Proteste statt gegen das „globale Scheitern der bisherigen Bemühungen, die Klimakrise einzudämmen“, wie Organisation am Donnerstag mitteilte. Die Mahnwache in Potsdam beginnt um 18 Uhr. Auch Eberswalde und Neuruppin finden Aktionen statt.

1,5 Grad für das Überleben

„Meine Heimat, die Philippinen, wurden von Taifun nach Taifun getroffen. Der Kampf für 1,5 Grad ist existenziell für mein Überleben hier und das so vieler Menschen im globalen Süden. Wir wurden unterdrückt und ignoriert, aber wir werden niemals aufgeben. Menschen auf der ganzen Welt geben das Versprechen, weiter für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu kämpfen, denn in den nächsten fünf Jahre muss sich so vieles ändern. Die nächsten fünf Jahre dürfen klimapolitisch nicht so aussehen wie die vergangenen fünf Jahre“, sagt Mitzi Jonelle Tan, Aktivistin von den Philippinen.

195 Unterschriften für den Klimaschutz

Am 12.12.2015 unterzeichneten 195 Staaten in Paris das größte bisherige Klimaabkommen. Mit dem Abkommen verpflichteten sich die Staaten, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad zu begrenzen, um unumkehrbare Effekte durch das Überschreiten sogenannter „Kipppunkte“ im Klimasysten sicher zu verhindern. Im Rahmen dessen stellen die Staaten ihre Klimaziele vor, die alle fünf Jahre überprüft werden.

Länder erreichen Ziele nicht

Auch 2020 hielten nur wenige Länder ihre selbst festgelegten, oftmals unzureichenden Reduktionsziele ein. Daher fordern Aktivisten weltweit die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und eine Klimapolitik, die die bereits heute am stärksten die von der Klimakrise betroffenen Regionen und Menschen in den Vordergrund rückt. Seit dem Sonderbericht des Weltklimarats von 2018, der den verheerenden Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad durchschnittlicher Erwärmung aufzeigt, stellen sich Umwelt- und Menschenrechtsverbände hinter das 1,5-Grad-Ziel, da dessen Einhaltung die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen sichern würde.

Schon seit der Gründung setzt Fridays for Future sich für Klimagerechtigkeit und für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ein. In Deutschland fordert sie unter anderem Klimaneutralität bis 2035 sowie einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien mit vollständig klimaneutraler Energieversorgung ab 2035.

Von maz-online/ rai